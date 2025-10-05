Conte: «Politano ha avuto affaticamento al bicipite, Lobotka ha sentito una piccola fitta zona adduttori»

L'allenatore del Napoli in conferenza ha chiarito la situazione di Politano e Loboitka che si sono infortunati durante la sfida contro il Genoa

L’allenatore del Napoli in conferenza aha chiarito la situazione di Politano e Loboitka che si sono infortunati durante la sfida contro il Genoa

«Le condizioni saranno valutate nei prossimo giorni, Matteo ha avuto affaticamento al bicipite e lo stesso vale per Lobotka che scivolando si è aperto e ha sentito una piccola fitta zona adduttori».

L’infortunio di Politano

Ennesima tegola per il Napoli, al 50esimo della sfida contro il Genoa esce anche Politano per infortunio muscolare. L’esterno azzurro ha chiesto personalmente la sostituzione lasciando il campo. Fuori Politano ed Olivera, dentro De Bruyne e Spinazzola.

L’infortunio di Lobotka

Si fa male anche Lobotka. Verso la fine del primo tempo, il regista slovacco si accascia e chiede subito il cambio. Al suo posto, entra Gilmour. Il Napoli alla fine del primo tempo sta perdendo in casa 1-0, gol di Ekhator il diciottenne genovese di origini nigeriane. Lobotka ha dovuto abbandonare il terreno del gioco. L’elenco degli infortuni muscolari in casa Napoli si allunga. Solo adesso abbiamo fuori Buongiorno e Rrahmani.