Scontri tra ultras in centro dopo Napoli-Sporting: condannati 3 tifosi e scattano 6 Daspo (Repubblica)

Due di loro hanno ricevuto 6 mesi di reclusione, multa e divieto di assistere a eventi sportivi per due anni. Per il terzo è stato disposto il divieto di dimora a Napoli.

Ultras napoletani si sono scontrati con tifosi portoghesi subito dopo il match contro lo Sporting, finito 2-1 mercoledì sera. La rissa ha portato a condanne per tre tifosi azzurri e all’emissione di sei Daspo.

Scontri tra ultras napoletani e tifosi portoghesi

Scrive La Repubblica, edizione Napoli:

“Condanne con pena sospesa per i tre ultras arrestati mercoledì sera per gli scontri con i tifosi portoghesi in via Melisurgo, processati per direttissima ieri mattina. Per due di essi il giudice monocratico ha stabilito la pena di 6 mesi, 660 euro di multa e divieto di due anni ad assistere a eventi sportivi su tutto il territorio italiano, comprese le partite della nazionale di calcio. Per il terzo ultrà invece è scattata la misura del divieto di dimora a Napoli.

Contemporaneamente il questore Maurizio Agricola ha emesso a loro carico altrettanti Daspo di varia durata: da due a sei anni. Nel mirino sono finiti anche i tre fermati dopo gli incidenti dalla Squadra mobile e dalla Digos, poi rilasciati e denunciati a piede libero.

Dovranno stare lontani per quattro anni da manifestazioni sportive, insieme a un altro tifoso che non ha partecipato agli scontri. Tra chi ha avuto il Daspo anche un 17enne. Tutti e quattro erano in possesso di cinte di cuoio o in metallo con grosse fibbie”.