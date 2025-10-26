Sassuolo-Roma termina 0-1: giallorossi in vetta a pari punti con il Napoli

È tornato il Conte che ci piace, è tornato il Napoli all’italiana e col 4-3-3 (siamo cattivi ma l’uscita di De Bruyne ha avuto il suo peso)

di Massimiliano Gallo - Napoli-Inter 3-1 e va in testa alla classifica. Kdb segna il rigore e si fa male. Il Napoli soffre, gioca il calcio delle tre c (cuore catenaccio e contropiede) e poi dilaga. Segna anche McTominay. Caro Conte, sii te stesso