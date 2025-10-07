Rodrygo: «Ho avuto un periodo difficile al Real, ma Ancelotti mi ha salvato»

A Diario AS: «L'anno scorso al Real ha capito il mio momento e la mia situazione complicata. Mi ha detto: "Stai qui tranquillo, ora non sei in grado di giocare"»

L’attaccante brasiliano del Real Madrid, Rodrygo, ha rilasciato una lunga intervista a Diario AS, raccontando dei momenti difficili attraversati e, fortunatamente, superati. Oltre a questo, ha anche svelato un curioso retroscena sulla sua carriera.

Rodrygo e Ancelotti

Hai passato un periodo difficile nella scorsa stagione: cosa ti è successo?

«La verità è che ho passato un periodo molto difficile a livello personale. Sono stato a lungo senza parlare con nessuno. Nessuno sapeva cosa stessi passando. È stato un periodo molto difficile. Non stavo bene, né fisicamente né mentalmente. È stato davvero duro per me. Prima Dio, poi la mia famiglia… e mister Ancelotti mi hanno aiutato a superare tutto questo. Carlo mi ha aiutato molto. Vedeva ogni giorno che non stavo bene, che non ero in grado di giocare, che non potevo aiutare la squadra. Ma non c’era tempo per recuperare perché giocavamo ogni tre giorni, e poi non puoi fermarti per risolvere il problema. Ha visto che sono una persona e che avevo dei veri problemi. Ha capito il mio momento e la mia situazione complicata. Mi ha detto: “Stai qui tranquillo, ora non sei in grado di giocare”. L’ho ringraziato e gli ho chiesto di giocare. Ma sapeva che doveva recuperare la persona prima del giocatore. L’importante era essere in buona forma. È stato un periodo molto difficile della mia vita, ma ora ho superato tutto, sto bene. Ogni volta che posso, ringrazio Carletto, suo figlio Davide e lo staff tecnico. Tutti mi hanno aiutato, e ovviamente la mia famiglia. Ora non provo altro che gioia, sono felice e molto motivato a fare una grande stagione».

Ma so che nei suoi ultimi mesi a Madrid, voi brasiliani avete parlato con Ancelotti del Brasile a Valdebebas. So che Carlo inizialmente intendeva ritirarsi dall’attività di allenatore una volta lasciato Madrid, ma come dice in privato: “Il Brasile è la Madrid delle nazionali”. Vi ha trasmesso questa speranza?

«Abbiamo parlato, ma ha sempre chiarito il suo rispetto per il Real Madrid mentre era alla guida del club e non voleva fare nulla che potesse turbarlo. Quando la CBF, il Real Madrid e lui hanno raggiunto un accordo, ha espresso la sua gioia nell’accettare questa sfida. È molto emozionato e anche noi siamo con lui».

L’amore per il Real Madrid

So che ha una maglia del Real Madrid da bambino a casa, nella capitale spagnola. Avevi solo sei anni e la indossavi già. Com’è nato il tuo amore per il Real Madrid?

«Mio padre me lo regalò dopo un viaggio in Germania con la sua squadra. Al suo ritorno, me la regalò e da allora mi sono identificato con la squadra, il club e i suoi successi. Inoltre, c’erano molti brasiliani nelle loro fila e ho iniziato a seguirli. Soprattutto quando è arrivato Cristiano Ronaldo. Ho divorato tutte le partite del Real Madrid solo per vederlo. In Brasile sono un tifoso del Santos, ma ho sempre amato il Real Madrid fin da bambino. Era il mio sogno per il giorno in cui sarei andato a giocare in Europa».

Si diceva che eri vicino al Barcellona: cosa è successo?

«Prima di andare al Madrid, era tutto fatto, aveva firmato per il Barcellona. Poi mio padre mi ha detto che il Real Madrid ci aveva contattati e che dovevo scegliere. Ho scelto senza esitazioni: il mio sogno da bambino era giocare nel Madrid, quindi la decisione è stata facile. Il Barça è un grande club, ma il cuore e il futuro erano chiari per me».

Come hai vissuto il tuo esordio in prima squadra al Bernabéu?

«È stato molto speciale. Lo ricordo come se fosse oggi. Zidane mi chiamò per farmi sapere che avrei giocato la mia prima partita, e segnai 91 secondi dopo essere entrato. Era un sogno che si avverava, ma allo stesso tempo ero nervoso. Controllai bene la palla, dribblai e segnai. Fu un debutto perfetto e l’inizio della mia storia d’amore con il Madrid».

Come ti sei trovato con Ancelotti e la Champions League?

«Ancelotti mi ha sempre aiutato a crescere e a capire l’importanza della squadra. La Champions League è stata speciale sin dall’inizio: la mia prima tripletta al Bernabéu contro il Galatasaray mi ha dato fiducia e un legame particolare con la competizione. Abbiamo vissuto notti magiche, come i quarti di finale con il Chelsea e la rimonta contro il City di Guardiola. Ancelotti sa gestire le persone prima dei calciatori, e questo mi ha permesso di ritrovare serenità e concentrazione».

Parlami di Zidane. Che effetto fa avere una leggenda del calcio come lui come allenatore?

«Era una persona normale, ma mi ha impressionato. L’ho guardato e ho detto: “Zidane mi sta parlando…”. A 18 anni, tutto era nuovo per me, ed era tutto piuttosto impressionante. Ci ho messo un po’ ad abituarmi e ad accettare che fosse solo il mio allenatore. E questo è tutto. Mi ha parlato molto, mi ha aiutato e ho adorato il tempo che ho trascorso con lui»

In Brasile Pelé e Neymar indossano il numero 10… Ti pesa?

«C’è molta pressione a causa delle leggende che hanno indossato questa maglia. Sono solo agli inizi. Dico sempre chiaramente che questa maglia appartiene ancora a Neymar. L’ho indossata a causa dei suoi problemi di infortunio. Ma nelle partite in cui devo giocare con il numero 10, o qualsiasi altro numero sia, sono pronto a dare il massimo per il Brasile».