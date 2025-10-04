Rakitic: «Ronaldo nel 2019 mi chiamò “vieni con noi alla Juve”, è il rimpianto della mia carriera»

Non ha mai calcato i campi della Serie A ma, a sentire quello che ha raccontato alla Gazzetta dello Sport, ci sarebbe andato vicino in più di un’occasione: «Cristiano Ronaldo nel 2019 mi chiamò per dirmi ‘vieni con noi alla Juve ‘. E vi dico la verità, mi sarebbe piaciuto giocare in Italia, è il rimpianto della mia carriera. Io ho grande ammirazione per il calcio italiano e il vostro stile di vita, poi sono il primo fan di Gattuso, che lo scorso anno mi ha allenato all’Hajduk».

Ivan Rakitic il 27 gennaio 2011 era in un albergo in Spagna. Stava per firmare con il Siviglia, quando chiamò una grande squadra: «Ivan, ti vogliamo, abbiamo un aereo privato pronto per te». Rakitic ci pensò e disse al fratello: «Non vado, ho dato la mia parola al presidente del Siviglia. E poi la vedi quella cameriera? La sposerò». La cameriera si chiamava (e si chiama) Raquel. Rakitic non le aveva ancora chiesto di uscire ma chi sia oggi la madre delle sue figlie, lo avete già capito. Con Modric è andata un po’ diversamente, ma nemmeno troppo. Rakitic è nato in Svizzera da genitori croati e da ragazzo giocava per le giovanili svizzere, poi cambiò: Croazia. Sapeva che avrebbe giocato assieme a un fenomeno, di tre anni più grande di lui. Non poteva immaginare che sarebbero stati in campo insieme in una finale del Mondiale.