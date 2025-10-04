Rakitic: «Ronaldo nel 2019 mi chiamò “vieni con noi alla Juve”, è il rimpianto della mia carriera»
Alla Gazzetta: «Io ho grande ammirazione per il calcio italiano e il vostro stile di vita, poi sono il primo fan di Gattuso che lo scorso anno mi ha allenato all’Hajduk».
Ivan Rakitic, oggi lunga intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha raccontato il suo primo ricordo di Modric
«Me lo ricordo bene. Primo marzo 2006, amichevole Croazia-Argentina a Basilea. Io giocavo per il Basilea e valutavo già il cambio di federazione. Andai allo stadio con i biglietti del club, Luka quel giorno esordiva in nazionale e la gente mi diceva ‘guarda che puoi giocare con lui’…».
Una spiegazione da esperto: come è possibile che Modric a 40 anni sia il giocatore più importante del Milan?
«Bisogna capire che Luka è totalmente diverso dagli altri per il suo modo di vivere e lavorare. Il calcio oggi è più giovane che in passato, ma dà la possibilità a chi lavora molto bene – solo a chi lavora molto bene – di prolungare la carriera. A Luka piace la sua professione, lui vive per il calcio e fa tutto bene».
Per anni si è letto di Rakitic alla Juve. Che cosa c’è stato?
Non ha mai calcato i campi della Serie A ma, a sentire quello che ha raccontato alla Gazzetta dello Sport, ci sarebbe andato vicino in più di un’occasione: «Cristiano Ronaldo nel 2019 mi chiamò per dirmi ‘vieni con noi alla Juve‘. E vi dico la verità, mi sarebbe piaciuto giocare in Italia, è il rimpianto della mia carriera. Io ho grande ammirazione per il calcio italiano e il vostro stile di vita, poi sono il primo fan di Gattuso, che lo scorso anno mi ha allenato all’Hajduk».
