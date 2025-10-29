Pistocchi: «Non capisco perché Spalletti accetti un incarico con tante incognite»

Il tecnico toscano sta per diventare bianconero. Il giornalista su X: «Se a Tudor non sono bastati 7 mesi - era entrato in carica a fine marzo 2025 - per prendersi la Juve davvero c’è chi pensa che al nuovo allenatore Spalletti saranno sufficienti 8 mesi?»

Luciano Spalletti andrà alla Juve, ormai manca soltanto l’annuncio ufficiale. L’affare viene dato per certo da tutti e quasi da tutti viene additato come una operazione conveniente per entrambe le parti in causa. Tra appassionati ed addetti ai lavori, però, c’è anche chi presenta qualche perplessità sull’operazione.

Pistocchi su Spalletti alla Juve

Il noto giornalista Maurizio Pistocchi, ad esempio, ha pubblicato su “X” le seguenti riflessioni:

“Se a Tudor non sono bastati 7 mesi-era entrato in carica a fine marzo 2025-per prendersi la Juve davvero c’è chi pensa che al nuovo allenatore Spalletti saranno sufficienti 8 mesi? Francamente, non capisco perché Spalletti accetti un incarico che presenta tante incognite, forse da suo figlio Federico, che lavora già per la Juventus come osservatore, ha ricevuto un report rassicurante sulle potenzialità della rosa. In ogni caso, subentrare a campionato in corso è la cosa più difficile per un allenatore, perché servono risultati subito, grande empatia per entrare in sintonia con il gruppo, nervi saldi per resistere alle pressioni e capacità di individuare e risolvere i problemi in poco tempo. Spalletti però è molto bravo e molto esperto, quindi In bocca al lupo”.

Aspettando Spalletti, la Juventus gioca con Yildiz dietro Vlahovic e Openda (e non in periferia come con Tudor)

Aspettando Luciano Spalletti, la Juventus ospita l’Udinese (ore 18:30 allo Stadium) per la nona giornata della Serie A 2025/26. E dalle scelte di Brambilla s’intende già qualche indicazione su come intendere schierare la squadra il tecnico toscano. Ecco le formazioni ufficiali della partita.

Juventus-Udinese, le formazioni ufficiali

Juventus: (3-4-1-2): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Kostic; Yildiz; Openda, Vlahovic. All. Brambilla. A disp. Perin, Mangiapoco, Conceicao, Koopmeiners, Zhegrova, Adzic, Miretti, Rugani, Joao Mario, David, Pedro Felipe.

Lo ricordiamo, Khéphren Thuram non è nemmeno in panchina poiché infortunato.

Udinese (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. All. Runjaic.