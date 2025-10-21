Pietrangeli duro con Sinner: «Deve giocare a tennis mica fare una guerra»

Duro commento di Nicola Pietrangeli sulla scelta di Sinner di non partecipare alla Coppa Davis a Bologna. Parlando all’Ansa ha detto: «È un grande schiaffo al mondo sportivo italiano. Non capisco quando parla di scelta difficile. Deve giocare a tennis mica fare una guerra. Quando mi toccano la Coppa Davis smanio perché lo scopo di uno sportivo è mettere la maglia azzurra.

Ma purtroppo parlo di un’altra epoca. Spero che durante la Davis poi non vada a giocare da qualche altra parte…Oggi il mondo è troppo pieno di soldi. Il cuore lo lasciano da parte…».

Bertolucci: «Lasciamo in pace Sinner, oggi il tennis è focalizzato sugli Slam e le Finals»

Bertolucci invece aveva difeso Sinner: «Ci ha fatto vincere già due volte questo importante trofeo e dobbiamo solo ringraziarlo. Bisogna capire che oggi il tennis è focalizzato sulle quattro prove dello Slam e sulle Finals. Probabilmente Jannik, più avanti con l’età, tornerà a vestire l’azzurro, ma adesso lasciamolo in pace. Deve darci ancora tante soddisfazioni. La Nazionale vale tanto anche senza Sinner e deve dimostrare tanto. Credo che ci siano due o tre squadre che possono vincere e l’Italia è tra queste».