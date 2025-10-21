Home » Gli altri Sport

Pietrangeli duro con Sinner: «Deve giocare a tennis mica fare una guerra»

All'Ansa: «Non capisco quando parla di scelta difficile. Oggi il mondo è troppo pieno di soldi. Il cuore lo lasciano da parte…». 

Lendl sinner

Italys Jannik Sinner reacts after defeating Italys Lorenzo Musetti during their men's singles quarterfinal tennis match on day eleven of the US Open tennis tournament at the USTA Billie Jean King National Tennis Center in New York City, on September 3, 2025. (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Duro commento di Nicola Pietrangeli sulla scelta di Sinner di non partecipare alla Coppa Davis a Bologna. Parlando all’Ansa ha detto «È un grande schiaffo al mondo sportivo italiano. Non capisco quando parla di scelta difficile. Deve giocare a tennis mica fare una guerra. Quando mi toccano la Coppa Davis smanio perché lo scopo di uno sportivo è mettere la maglia azzurra.

Leggi anche: Pietrangeli e la figuraccia con Mattarella: «Mi ha chiamato, ma io tossivo e ripetevo: ‘ma chi sei? Chi sei?’»

Ma purtroppo parlo di un’altra epoca. Spero che durante la Davis poi non vada a giocare da qualche altra parte…Oggi il mondo è troppo pieno di soldi. Il cuore lo lasciano da parte…». 

Leggi anche: Sinner è un’azienda individuale, non un’eccellenza del made in Italy

Bertolucci: «Lasciamo in pace Sinner, oggi il tennis è focalizzato sugli Slam e le Finals»

Bertolucci invece aveva difeso Sinner: «Ci ha fatto vincere già due volte questo importante trofeo e dobbiamo solo ringraziarlo. Bisogna capire che oggi il tennis è focalizzato sulle quattro prove dello Slam e sulle Finals. Probabilmente Jannik, più avanti con l’età, tornerà a vestire l’azzurro, ma adesso lasciamolo in pace. Deve darci ancora tante soddisfazioni. La Nazionale vale tanto anche senza Sinner e deve dimostrare tanto. Credo che ci siano due o tre squadre che possono vincere e l’Italia è tra queste».

Correlate