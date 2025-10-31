Pedro al termine di Pisa-Lazio: «Per questioni anagrafiche sarà la mia ultima stagione coi biancocelesti»

Un addio che in parte farà male anche ai tifosi del Napoli, memori della doppietta che, di fatto, ha permesso agli azzurri di restare in vetta a una giornata dal termine dello scorso campionato. Un eroe “collaterale” del 4°. Ecco le parole di Pedro

Le parole di Pedro

«Non è ancora ufficiale, ma per questioni anagrafiche sarà la mia ultima stagione alla Lazio e farò di tutto per lasciarla il più in alto possibile».

L’attaccante ha voluto ringraziare l’ambiente per l’accoglienza ricevuta negli anni:

«Ringrazio tutto l’ambiente per come sono stato accolto e trattato in questi anni – ha aggiunto – e fino alla fine aiuterò la Lazio a stare più in alto possibile. Anche la Coppa Italia è una buona opportunità per cercare di riconquistare un posto in Europa».

Si legge sulla Gazzetta:

“Insulti. Anche volgari. Rivolti a un bambino, oltre che al padre che per gli haters ha la colpa di non diffondere un’immagine abbastanza virile del proprio figlio. L’attaccante della Lazio Pedro ha pubblicato sui social una foto della festa di compleanno del figlio Marc (8 anni) che si è tenuta nel parco acquatico Costa Adeje, un paese costiero di Tenerife. Nell’immagine pubblicata dall’attaccante biancoceleste sui social il bambino indossava una tiara scintillante e un vestitino con spalline. L’abbigliamento è stato considerato troppo femminile da molti utenti, che hanno criticato e insultato Pedro e suo figlio”.