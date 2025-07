Pedro preso di mira dagli haters sui social: commenti sessisti sul figlio di 8 anni

“Insulti. Anche volgari. Rivolti a un bambino, oltre che al padre che per gli haters ha la colpa di non diffondere un’immagine abbastanza virile del proprio figlio. L’attaccante della Lazio Pedro ha pubblicato sui social una foto della festa di compleanno del figlio Marc (8 anni) che si è tenuta nel parco acquatico Costa Adeje, un paese costiero di Tenerife. Nell’immagine pubblicata dall’attaccante biancoceleste sui social il bambino indossava una tiara scintillante e un vestitino con spalline. L’abbigliamento è stato considerato troppo femminile da molti utenti, che hanno criticato e insultato Pedro e suo figlio”.

Spiacevole episodio per Pedro, attaccante della Lazio. Lo spagnolo è finito nel mirino degli haters sui social per aver pubblicato una foto insieme al figlio di 8 anni con quest’ultimo che indossava un vestitino ritenuto per molti femminile. Non sono mancati i commenti sessisti che hanno scatenato il caos sotto al post. Di seguito quanto riportato sull’argomento dalla Gazzetta dello Sport .

“I commenti (molteplici) sono stati pesanti, indelicati, irrispettosi, perfino violenti. “Chi diavolo veste suo figlio da ragazza? Che diavolo sono questi genitori?”, o ancora: “È un ragazzo che presto diventerà un uomo, quindi perché vestirlo o lasciarlo vestire da ragazza?”. Oltre a chi scriveva, provocatoriamente, chiedendo se il bambino fosse un maschio o una femmina: “C’è ancora tempo per riprenderti tuo figlio, non abbandonarlo”, “Quindi un padre che fa vestire suo figlio da donna va bene e bisogna applaudirlo? Il mondo è sottosopra”, “Omosessuale” o “Cancella finché sei in tempo”.

“La foto ha superato i 6mila commenti: di solito i post dello spagnolo non vanno oltre i 500. Per questo il calciatore della Lazio ha deciso di limitare la possibilità di scrivere sotto quel post. Non ha però voluto cancellare l’immagine, ribadendo così di non riscontrare alcunché di negativo nello scatto che era stato condiviso. Va detto che molti utenti hanno espresso massima solidarietà al laziale: “Marc è fortunato ad averti come padre”, o ancora “Viva la libertà”, “Bellissima immagine”, “Lascia parlare gli stolti, si vede che siete felici”. Attestati di stima e d’amore, che però non possono far scivolare in secondo piano la veemenza con la quale è stata commentata da molti una foto che ritraeva un bambino felice nel giorno del compleanno”.