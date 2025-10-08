Osimhen, l’sms di De Laurentiis a Giuntoli: «Se alla fine sono 70 meno 20, per me va bene» (Repubblica)

Repubblica dedica due pagine alla ricostruzione della Guardia di Finanza a proposito dell’operazione Osimhen, l’acquisto del nigeriano dal Lille avvenuto nell’estate 2020 e per cui adesso De Laurentiis e Chiavelli rischiano di essere rinviati a giudizio per falso in bilancio.

Repubblica dedica ampio spazio alla trattativa. Dai documenti della Finanza emerge che Napoli e Lille hanno cercato dal primo momento di trovare contropartite adeguate per l’operazione. Hanno provato con Leandrinho, con Llorente, fino ad arrivare a Karnezis e ai tre giovani della Primavera che mai sono andati a giocare in Francia.

Osimhen, la mail del Lille considerata la pistola fumante

Scrive Repubblica con Giuseppe Scarpa:

Un’operazione da 50 milioni in contanti più 20 milioni in calciatori, che, secondo la procura di Roma, poggia su basi fragili. Le contropartite tecniche — valutate a cifre gonfiate — sarebbero servite solo a generare plusvalenze fittizie. Repubblica, grazie all’informativa della Guardia di Finanza, ricostruisce nel dettaglio quella trattativa opaca.

Poche ore prima, Giuntoli aveva inoltrato a Pompilio un sms di De Laurentiis: «Se non ci sono bonus, ma alla fine sono 70 meno 20, per me va bene. Adl».

Il Napoli fissa nell’estate del 2020 un tetto: per Osimhen non si possono spendere più di 50 milioni. Dall’altra parte, il presidente del Lille Gérard Lopez si mostra disponibile, ma valuta l’intera operazione 70 milioni. Propone così l’inserimento di Fernando Llorente e alcuni bonus legati alla Champions. Soprattutto, c’è una mail destinata a diventare decisiva per la procura. In quel documento si parla di un “valore di facciata”: «Questo, carissimi, vi permette di pagare (per Osimhen, ndr) un prezzo inferiore rispetto a qualsiasi altro club, ma — sottolinea Lopez — con un valore nominale che è quello necessario per chiudere». Per i pm, le parole mostrano la natura artificiosa dell’operazione, un meccanismo costruito per gonfiare le cifre.

