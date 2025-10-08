Affare Osimhen: le chat di Pompilio e Giuntoli «Non lasciamo tracce» (Repubblica)

Giuseppe Scarpa ricostruisce l'affare attraverso le chat dell’ex ds del Napoli, il suo vice e l’ad Chiavelli. Le mail del club francese: «Ci sono dei rischi connessi a questo affare».

La Repubblica riporta oggi una frase di Giuseppe Pompilio, all’epoca vicedirettore sportivo del Napoli, in un messaggio a Cristiano Giuntoli, allora ds del club. «Non devi scrivere nulla. Tracce nelle mail non se ne lasciano. A voce quello che ti pare». È il 17 luglio 2020 e il Napoli si prepara a chiudere l’affare più costoso della sua storia: Victor Osimhen dal Lille. Un’operazione da 50 milioni in contanti più 20 milioni in calciatori, che, secondo la procura di Roma, poggia su basi fragili.

Sono stati rinviati a giudizio per falso in bilancio per Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, e per l’ad Andrea Chiavelli, i due ds no. E dal punto di vista sportivo il procuratore Chinè non ha rilevato gli estremi per aprire un procedimento al contrario di quanto accaduto con la Juventus.

Le chat di Giuntoli e Pompilio

Giuseppe Scarpa su Repubblica ha ricostruito la trattativa attraverso le carte processuali.

Il Napoli vuole pagare 50 milioni per Osimhen, il Lille ne faceva una valutazione di 70. Così il presidente Gérard Lopez propone così l’inserimento di Fernando Llorente e alcuni bonus legati alla Champions. Repubblica riporta il testo di una mail che, secondo gli inquirenti dimostra la natura artificiosa dell’operazione e un meccanismo costruito per gonfiare le cifre. «Questo, carissimi, vi permette di pagare (per Osimhen, ndr) un prezzo inferiore rispetto a qualsiasi altro club, ma — sottolinea Lopez — con un valore nominale che è quello necessario per chiudere».

Si passa poi a considerare l’inserimento di Lllorente e Leandrinho. Ma, in una lunga serie di mail interne Giuntoli e Chiavelli valutano i due calciatori tra i 110 e i 15 milioni, mentre invece Leandrinho era in prestito al Bragantino, serie A brasiliana, con un riscatto fissato a soli 500 mila euro.

Parte una tersa fase dell’operazione in cui si valuta Ounas. È il 17 luglio 2020 e Ds e ad del Napoli si scrivono: «Dal momento che il Lille è interessato all’acquisizione a titolo definitivo di Ounas, che comunque ha un reale valore di mercato superiore a Leandrinho e Llorente…». Una mail che secondo gli investigatori evidenzia che «la sola quotazione di Ounas esprimeva un reale valore di mercato».

Trattativa Osimhen atto finale

Nulla di fatto, si passa a considerare l’inserimento di Orestīs Karnezīs, portiere di 35 anni, acquistato dal Napoli nel 2018 per due milioni e mezzo. «Porteremo Karnezīs al Lille per l’intero importo di 20 milioni. Su questo punto è di estrema importanza che non ci sia alcuna comunicazione sull’affare e sul prezzo: vanificherebbe lo scopo dell’accordo e ci farebbe sembrare tutti cattivi». Le parole del presidente del Lille. Poche ore prima, Giuntoli aveva inoltrato a Pompilio un sms di De Laurentiis: «Se non ci sono bonus, ma alla fine sono 70 meno 20, per me va bene. Adl». Alla fine il contratto si chiude inserendo tre giovani della primavera e abbassando la valutazione di Karnezis.

“Per la Finanza, con numeri gonfiati e aggiustamenti continui, che i 20 milioni richiesti come contropartite tecniche vengono raggiunti e la partita si chiude”. Seguendo infatti i tre giovani della primavera gli investigatori notano che i tre non sono mai arrivati al Lille, ma sono sbarcati alla Fermana, in Serie C, con stipendi modesti, lontani dalle cifre di un simile trasferimento. “L’epilogo conferma i sospetti: le tre presunte promesse rescindono il contratto con il Lille già dopo la prima stagione e oggi giocano nelle serie minori. Per gli investigatori il quadro è chiaro: «La costruzione dei valori da parte del Napoli era finalizzata al raggiungimento del valore nominale di 70 milioni quale corrispettivo per Osimhen richiesto dal presidente del Lille»”.

