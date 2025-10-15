Home » Il Campo » Calciomercato

Napoli interessato a Amadou Haidara: il Lipsia è pronto a cederlo, ma c’è anche l’Aston Villa

Ekrem Konur di CaughtOffside sui social: "Non rinnoverà e il Lipsia punta a ridurre i costi salariali con la sua partenza".

Db Milano 26/11/2024 - Champions League / Inter-Lipsia / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Amadou Haidara

Il Napoli pianifica il futuro con lucidità, ma senza perdere d’occhio le urgenze del presente. Tra gennaio e febbraio, infatti, Antonio Conte dovrà fare a meno di Zambo Anguissa, impegnato in Coppa d’Africa con il Camerun. Un’assenza che non può essere sottovalutata, soprattutto in un reparto che vive di equilibrio e dinamismo.

Si profila un duello di mercato fra il Napoli e l’Aston Villa. Stando a quanto riportato dal giornalista Ekrem Konur di CaughtOffside, i due club avrebbero messo nel mirino Amadou Haidara del Lipsia. La situazione contrattuale del centrocampista lo rende, infatti, un obiettivo particolarmente appetibile sul mercato. L’accordo del nazionale maliano con il club tedesco scade nel giugno prossimo.

Il club azzurro ha già iniziato a muoversi sul mercato, alla ricerca di un profilo che possa garantire sostanza, corsa e adattabilità. Dalla Germania, intanto, arriva un’indiscrezione che non passa inosservata. L’esperto di mercato internazionale Ekrem Konur ha infatti rivelato sul suo profilo X: Amadou Haidara non firmerà un nuovo contratto con il RB Lipsia. Un’uscita a gennaio è sul tavolo. Aston Villa e Napoli sono interessate. Il Lipsia punta a ridurre i costi salariali con la sua partenza”.

Nonostante l’interesse sia focalizzato sul mercato estivo, il giocatore, originario di Bamako, spera di fare le valigie già nel mese di gennaio, dato che non è stato ancora utilizzato in questa stagione. Il valore del suo cartelino si aggira sui 12 milioni di euro, una cifra che, unita al contratto in scadenza, rende Haidara un’occasione ghiotta per i club alla ricerca  di un ulteriore tassello per la linea mediana.

 

