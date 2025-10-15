Napoli interessato a Amadou Haidara: il Lipsia è pronto a cederlo, ma c’è anche l’Aston Villa

Il Napoli pianifica il futuro con lucidità, ma senza perdere d’occhio le urgenze del presente. Tra gennaio e febbraio, infatti, Antonio Conte dovrà fare a meno di Zambo Anguissa, impegnato in Coppa d’Africa con il Camerun. Un’assenza che non può essere sottovalutata, soprattutto in un reparto che vive di equilibrio e dinamismo.

Si profila un duello di mercato fra il Napoli e l’Aston Villa. Stando a quanto riportato dal giornalista Ekrem Konur di CaughtOffside, i due club avrebbero messo nel mirino Amadou Haidara del Lipsia. La situazione contrattuale del centrocampista lo rende, infatti, un obiettivo particolarmente appetibile sul mercato. L’accordo del nazionale maliano con il club tedesco scade nel giugno prossimo.

🚨🆕 #RBLeipzig 🇲🇱

Amadou Haidara won’t sign a new deal with RB Leipzig. A January exit is on the table. 🔺Aston Villa and Napoli are interested. Leipzig aims to reduce wage costs with his departure. pic.twitter.com/TzbgRSpU2A — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) October 14, 2025

Il club azzurro ha già iniziato a muoversi sul mercato, alla ricerca di un profilo che possa garantire sostanza, corsa e adattabilità. Dalla Germania, intanto, arriva un’indiscrezione che non passa inosservata. L’esperto di mercato internazionale Ekrem Konur ha infatti rivelato sul suo profilo X: “Amadou Haidara non firmerà un nuovo contratto con il RB Lipsia. Un’uscita a gennaio è sul tavolo. Aston Villa e Napoli sono interessate. Il Lipsia punta a ridurre i costi salariali con la sua partenza”.

Nonostante l’interesse sia focalizzato sul mercato estivo, il giocatore, originario di Bamako, spera di fare le valigie già nel mese di gennaio, dato che non è stato ancora utilizzato in questa stagione. Il valore del suo cartelino si aggira sui 12 milioni di euro, una cifra che, unita al contratto in scadenza, rende Haidara un’occasione ghiotta per i club alla ricerca di un ulteriore tassello per la linea mediana.