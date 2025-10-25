Napoli-Inter, è praticamente sold-out, invenduti (per ora) poche centinaia di biglietti

Alla fine molto probabilmente si arriverà a oltre quota 53mila spettatori che significa praticamente sold-out. È il risultato al botteghino do Napoli-Inter sfida scudetto che si disputerà al Maradona alle ore 18. Sono rimaste invendute alcune poltroncine della tribuna dove siede abitualmente il presidente De Laurentiis, qualche posto nel settore ospiti. Accade spesso per le limitazioni imposte dal Viminale. I tifosi dell’Inter potranno assistere alla partita ma non quelli residenti in Lombardia. Il resto dell’impianto è pieno. L’incasso invece non sarà da urlo. Napoli non è Milano, i prezzi non sono europei, nemmeno lontanamente paragonabili a quelli di altri campionati come ad esempio la Premier League.