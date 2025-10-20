Mourinho e il legame profondo con Roma: «Due anni e mezzo meravigliosi: i tifosi motivo di orgoglio»

Intervenuto nel corso del Premio Internazionale Eccellenza del Mediterraneo e Pari Opportunità, conquistato dallo Special One, Josè Mourinho, tecnico del Benfica ed ex allenatore della Roma, ha voluto ricordare la squadra giallorossa e i suoi tifosi.

Lo Special One, che ha allenato i giallorossi in 138 occasioni con ben 68 le vittorie, con 31 pareggi e 39 sconfitte, ha inviato un video messaggio: «Non credo di meritare questo premio, ma è sempre un orgoglio riceverlo». Con un videomessaggio inviato al Premio Mediterraneo 2025, José Mourinho ha ringraziato per il riconoscimento ricevuto oggi (sebbene non in presenza) a Roma: «Ringrazio di cuore per il riconoscimento e ripeto, forse non lo merito, ma tutto ciò che rappresenta il legame tra me e Roma e i romanisti, in questi due anni e mezzo meravigliosi della mia vita e della mia carriera, resteranno sempre un motivo di grande orgoglio. Grazie mille».

Leggi anche: Mourinho è di nuovo di tendenza: davvero gli preferiamo noiosissimi allenatori con l’iPad?

“Il riconoscimento celebra una carriera straordinaria, impreziosita da 26 trofei internazionali, e un percorso umano e professionale che ha lasciato un segno profondo anche nel calcio italiano“, si legge nella motivazione del premio e non solo. “Ma oltre ai successi sportivi, il premio riconosce in lui una figura di leadership, passione e impegno sociale, valori che fanno di José Mourinho un esempio e un punto di riferimento per generazioni di tecnici, atleti e appassionati di calcio in tutto il mondo”, si legge ancora nella motivazione.