"Mourinho ha potere, magnetismo visivo, è un mito del calcio selvaggio che resiste al modello statunitense del calcio come prodotto di svago"

Mourinho è di nuovo di tendenza: davvero gli preferiamo noiosissimi allenatori con l’iPad? (Guardian)

Sì, il Chelsea ha battuto il Benfica 1-0. Ma la partita era solo un contorno. Il piatto forte era il ritorno di Mourinho allo Stamford Bridge, lì dove nacque lo Special One. E Barney Ronay si concentra per il Guardian sull’altro match: Mou, “e le sciarpe di José che pendevano come frutti maturi, sorvegliate da almeno un severo cartonato di José”, il “ritorno del re, del pater familias, dell’architetto di un mega-club pop-up”.

Il Guardian lo racconta “finto umile”, vestito “come un miliardario della tecnologia in cammino verso un’udienza in tribunale”. “Questa era fondamentalmente l’occasione per guardare un vecchio che si divertiva davvero tanto. Mourinho non è più un vero allenatore, al giorno d’oggi. È un evento di fama umana portatile, un José Mourinho in tempo reale”.

Sembrava tutto un po’ “bizzarro, come un sogno in cui tuo zio morto da tempo si ritrova improvvisamente a servire da bere e a fare battute alla sua veglia funebre, la cosa suonava anche stranamente tenera. Il gioco cambia. José non cambia”.

“Mourinho è ancora un allenatore d’élite? Quasi certamente no. Per uno strano colpo di scena, la banderuola tattica sembra essersi rivoltata a suo favore. Potenza. Calci piazzati. Colpi di testa. Sono tutti elementi di tendenza in questo momento“.

“E’ un errore comune dare per scontato che non abbia un’eredità più ampia, nessuna sfera di influenza sul calcio moderno. Pep Guardiola conserva la sua influenza tattica. Ma Mourinho ha perfezionato l’altra metà del gioco moderno, l’arma della gestione del palcoscenico e della personalità”.

Per cui il suo ritorno “è stato all’avanguardia, un’opera di puro teatro, un prodotto di intrattenimento, uno speciale di Mourinho del martedì sera a Las Vegas. Mourinho ha trasformato queste cose in elementi vitali, l’influencer originale, il primo uomo delle clip, il primo personaggio virale. Il calcio come momento, personalità, spettacolo. Questo è importante nel calcio moderno quanto passare la palla al portiere. È anche facile trascurare il fatto che Mourinho abbia una seconda vita come incarnazione dell’autenticità del calcio online. I giovani lo capiscono. Ha quella qualità vitale, quell’aura”.

“Dal primo José, così assurdamente bello che probabilmente ora dovrebbe essere pixelato o accompagnato da un avviso di contenuto, al defunto, elegante look da boss del cartello. Tutto questo sopravvive nei meme, nelle clip, nell’eredità del web, nell’attuale moda di boss finale che lancia bombe di verità. Non è difficile capire perché il suo fascino duraturo possa essere legato alla nostalgia per un panorama calcistico più vivido e meno ordinato. Gli anni di José sembrano piuttosto selvaggi ora. Mourinho una volta ha scaraventato un cane oltre un muro perché la polizia era alla porta. Fabian Hürzeler ha mai fatto una cosa del genere? È possibile immaginare Arne Slot che lo fa?”.

“C’era un’ulteriore ironia nel vedere l’attuale Chelsea arrancare un po’ sotto gli intricati suggerimenti di Enzo Maresca. Ecco un allenatore ospite che ha tutto ciò che i proprietari del Chelsea desiderano: potere stellare, magnetismo visivo. Ma anche tutto ciò con cui non potrebbero mai lavorare: egocentrismo, carisma, doti insurrezionali. Dite quello che volete della sfrontatezza di Mourinho, del suo violare le regole. È anche ossessionato dal gioco e dalla gloria. Chi preferireste guardare, il signore oscuro in tutto il suo potere cagliato, o un uomo con un iPad, una squadra acquisita come un portafoglio azionario, la visione statunitense del calcio come prodotto di svago mobile?“.