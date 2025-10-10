McTominay, il Daily Record: “Spesso un talismano, ma contro la Grecia per un’ora è stato invisibile”

Ha ricevuto voto 6 dal quotidiano scozzese per il match vinto con la sua Nazionale. A Gilmour, invece, voto 7: “Ha dato ritmo e aiutato nella manovra del gioco”.

La Scozia ieri ha vinto 3-1 contro la Grecia nel match di qualificazione ai Mondiali 2026. I due calciatori del Napoli, Scott McTominay e Billy Gilmour, sono entrambi scesi in campo. L’ex United ha giocato tutti e 90 minuti di gara, mentre Gilmour è entrato al 57esimo.

I voti a McTominay e Gilmour in Scozia-Grecia

Il Daily Record ha dato voto 6 alla prestazione di McTominay, motivando:

“Spesso è un talismano, ma questa volta è stato l’uomo invisibile per un’ora. E’ stato più pericoloso nell’ultima parte di gara”.

Gilmour, invece, ha ricevuto 7 come valutazione:

“È riuscito a dare ritmo e aiutare nella manovra del gioco a favore della Scozia”.

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il centrocampista del Napoli Billy Gilmour ha parlato del suo rapporto con il connazionale e compagno di squadra in azzurro Scott McTominay.

«Avere Scott con cui poter condividere esperienze fuori dal campo mi piace molto. Facciamo davvero molte cose insieme: siamo praticamente vicini di casa, così tutto è più semplice per entrambi», esordisce l’ex Brghton. «Ogni mattina andiamo all’allenamento insieme: è davvero bello, è un aspetto che apprezzo particolarmente», aggiunge.

Poi ne elogia la qualità e la professionalità: «McTominay ha segnato tanti gol, soprattutto per essere un centrocampista, e posso assicurarvi che dà il massimo ogni giorno in allenamento. Vederlo giocare è uno spettacolo e condividere il campo con lui da amico è fantastico».