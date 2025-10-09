Questa sera in campo McTominay, Gilmour e Hojlund, dove vederli in tv e streaming
Sia Scozia-Grecia che Bielorussia-Danimarca in programma questa sera non saranno trasmesse da nessuna emittente, ma si potranno seguire su diretta gol tramite Sky Sport Calcio.
La sosta per le Nazionali priverà molti tifosi dell’appuntamento settimanale con le partite e lo stadio, ma riserverà comunque la possibilità di seguire i calciatori impegnati nelle rispettive rappresentative. In Scozia-Grecia ad esempio scenderanno in campo McTominay e Gilmour, centrocampisti del quarto scudetto del Napoli .
Dove vedere Scozia-Grecia
La partita, valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali, si disputerà questa sera giovedì 9 ottobre, alle ore 20:45. Purtroppo nessuna emittente o piattaforma televisiva trasmetterà integralmente l’incontro, ma sarà possibile ugualmente seguirla all’interno di diretta gol tramite Sky Sport Calcio al pari delle altre gare che si giocheranno in contemporanea.
Dove vedere Bielorussia-Danimarca
I tifosi del Napoli non potranno tifare neanche per Hojlund che scenderà in campo, sempre questa sera alle 20.45, con la Danimarca contro la Bielorussia. Nessuna emittente trasmetterà in Italia la partita che si potrà seguire su Diretta Gol di Sky Sport.
Dove vedere Belgi-Macedonia
Lo stesso discorso vale per la sfida tra Belgio e Macedonia in programma domani sera sempre alle 20.45. Per il Napoli scenderanno in campo De Bruyne ed Elmas (non Lukaku ancora infortunato), ma non sarà possibile seguire il match per intero. Si potranno però seguir egli aggiornamenti di diretta gol tramite Sky Sport Calcio.