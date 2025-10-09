Questa sera in campo McTominay, Gilmour e Hojlund, dove vederli in tv e streaming

Ottavio Bianchi: «Spero che Conte e Gasperini non siano come me, io ho vissuto male cercando sempre la perfezione»

Al Messaggero: «L'allenatore è come un pilota di Formula 1: se non hai la macchina, vai vuoi alla seconda curva. Maradona era il vero leader, era contento se c'era un ragazzino all'esordio con lui».