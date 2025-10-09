Gilmour e il rapporto con McTominay: «Vederlo giocare è uno spettacolo e condividere il campo con lui è fantastico»

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il centrocampista del Napoli Billy Gilmour ha parlato del suo rapporto con il connazionale e compagno di squadra in azzurro Scott McTominay.

Gilmour: «Fantastico avere Scott come amico e compagno di squadra»

«Avere Scott con cui poter condividere esperienze fuori dal campo mi piace molto. Facciamo davvero molte cose insieme: siamo praticamente vicini di casa, così tutto è più semplice per entrambi», esordisce l’ex Brghton. «Ogni mattina andiamo all’allenamento insieme: è davvero bello, è un aspetto che apprezzo particolarmente», aggiunge.

Poi ne elogia la qualità e la professionalità: «McTominay ha segnato tanti gol, soprattutto per essere un centrocampista, e posso assicurarvi che dà il massimo ogni giorno in allenamento. Vederlo giocare è uno spettacolo e condividere il campo con lui da amico è fantastico».

Leggi anche: Questa sera in campo McTominay, Gilmour e Hojlund, dove vederli in tv e streaming

Gilmour è il quinto Fab del Napoli, sostituì un mese Lobotka già l’anno scorso (CorSport)

Sarà Billy Gilmour, con ogni probabilità, a sostituire l’infortunato Stanislav Lobotka nel Napoli per circa un mese. Il centrocampista scozzese è considerato il quinto dei “Fab four” (Lobotka, Anguissa, De Bruyne, McTominay), a meno che Antonio Conte non decida di cambiare modulo e tornare al centrocampo a tre.

Gilmour sostituirà Lobotka per un mese

Scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport:

Ottobre, per Lobotka è un mese maledetto, per Gilmour quello delle opportunità all’improvviso. La storia si ripete, un anno dopo: nel 2024, Lobo s’infortunò durante una sosta e saltò quattro partite; al suo posto, Gilmour. Sempre dall’inizio nel corso dell’assenza del collega regista, e sempre con buoni risultati. Individuali e di squadra: all’epoca arrivarono tre vittorie con Empoli, Lecce e Milan, una sconfitta con l’Atalanta e un pareggio con l’Inter. Billy è il candidato numero uno a subentrare al collega, è il sostituto naturale e un play di ruolo, è il quinto Fab del 4-1-4-1 che godrà anche del sostegno di De Bruyne. Finora, tra il campionato e la Champions, ha accumulato 141 minuti. Dal punto di vista tattico, il Napoli sa perfettamente come assorbire l’assenza di Lobotka e l’ingresso di Gilmour: sono meccanismi collaudati, Billy è in crescita e oltre alla personalità ha dalla sua l’intensità del gioco. Da Torino, dicevamo, avrà anche un alleato al suo fianco. Di altissimo spessore: De Bruyne, sempre impegnato in costruzione al fianco del regista di turno.