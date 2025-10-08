Marco Ottolini pronto a tornare alla Juventus per il ruolo di ds, ancora vacante dopo Giuntoli

L'attuale ds del Genoa è il nome più gettonato da Comolli, per lui sarebbe un ritorno perché nel 2018 ha ricoperto prima la posizione di membro dello scouting internazionale e poi coordinatore dell’area prestiti della Juve

Sono passati diversi mesi da quando la Juventus ha dato il benservito a Giuntoli come ds. Intanto i vertici societari sono cambiati, così come l’allenatore in panchina e i bianconeri sembrano stare attraversando un periodo di stabilità, anche se non con risultati brillanti. Manca ancora un tassello però per completare il quadro societario ed è proprio quello del direttore sportivo.

Il club bianconero ed il direttore generale Damien Comolli, stanno lavorando per individuare colui che andrà a ricoprire l’importante ruolo di direttore sportivo. Sono stati diversi i profili accostati alla Vecchia Signora negli ultimi mesi e tra tutti, quello che sembra adesso più vicino è Marco Ottolini, ovvero l’attuale direttore sportivo del Genoa.

Per Ottolini, classe 1980 con un passato da calciatore nelle giovanili e nella prima squadra del Brescia, si tratterebbe di un ritorno alla Continassa, dove dal luglio 2018 ricopre prima la posizione di membro dello scouting internazionale, e in seguito lo vede coordinatore (e successivamente manager) dell’area prestiti, aveva sostituito nel ruolo di Responsabile del progetto “Club 15” Claudio Chiellini, fratello di Giorgio. Il progetto era una collaborazione con varie società come Mirandes, WSG Swarowski Tirol, Alaves, Utecht, San Gallo, AEK Atene, Vitesse, Aberdeen e Cicinnati FC, vola a sviluppare e mantenere rapporti con club esteri al fine di promuovere talenti e creare una rete di rapporti e sinergie.

Prima dell’esperienza alla Juventus, Ottolini ha lavorato dal 2002 al 2015 come intermediario di mercato. È stato anche collaboratore di Soccer Network LLC, oltre ad aver lavorato come intermediario quando le squadre di calcio statunitensi o altre squadre internazionali viaggiavano e giocavano in Italia o in Europa.

Tra il 2015 e il 2018, prima del cambio di presidenza del club belga e di un’azione di rinnovamene all’interno della dirigenza e dello scouting, ha ricoperto il ruolo di scout internazionale all’Anderlecht. Poi è arrivata la chiamata della Juventus, che ne ha riconosciuto le capacità nello scovare giovani e calciatori in giro per l’Europa.

Nel 2022 il passaggio al Genoa, club del quale è diventato direttore sportivo ottenendo fin da subito risultati importanti. Uomo mercato, ma anche elemento fondamentale dell’organigramma dirigenziale, ha contribuito prima al ritorno del club rossoblù in Serie A, poi al consolidamento nel massimo campionato