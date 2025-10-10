Manna pianifica un nuovo tentativo per Juanlu Sanchez  a gennaio (Gazzetta)

In estate il nome di Juanlu Sanchez è stato un vero tormentone del mercato del Napoli, un’operazione che era quasi chiusa se non fosse stato per l’infortunio di Lukaku. La necessità di un attaccante ha chiuso le porte al Siviglia, ma ora il club azzurro ci ripensa come scrive la Gazzetta dello Sport.

“Il Napoli in Juanlu Sanchez non ha mai smesso di credere, in realtà – e sotto voce – rappresenta un rimpianto e quando a gennaio si ripartirà con il «valzer», Manna ritenterà sperando di essere più fortunato: nell’organico, e in prospettiva, va cercato un esterno destro che faccia ogni tanto riposare Di Lorenzo, che va per i 33 anni (da compiere però ad agosto prossimo), al quale deve essere concesso un erede.

Manna ha ricominciato a flirtare da lontano, con discrezione, si è risistemato dinanzi al televisore per seguire il Siviglia e quel «fluidiifcante» che per un bel po’ ha imperversato nell’under 21 e che ha anche la tendenza a segnare: stavolta, sta andando così e così, ha messo assieme sei presenze, un assist e due panchine rimediate negli ultimi 180 minuti nelle sfide contro Rayo Vallecano e Barcellona, ma nel tempo che gli è stato concesso è riapparso lo Juanlu Sanchez che si era imposto sino a diventare una specie di dolcissima ossessione per le strategie del mercato del Napoli”.

Intanto, come se il mercato non fosse mai finito, arrivano echi di nuove notizie: dalla Spagna insistono sulla fascia destra, stavolta tra i desideri di Manna ci sarebbe Arnau Martinez (24 anni) pure lui del Girona, dove ha giocato con Gutierrez. Ma il Napoli non ha dimenticato Juanlu Sanchez e si vedrà a gennaio o nella prossima estate se sarà possibile chiudere un affare annunciato.