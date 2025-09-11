Il Napoli non ha dimenticato Juanlu: proverà a strapparlo al Siviglia a gennaio (Gazzetta)

Il Napoli continua a monitorare sul mercato i terzini destri, unico ruolo “vacante” poiché nel mercato estivo si è deciso di far rimanere Pasquale Mazzocchi come vice di Giovanni Di Lorenzo, nonostante gli obiettivi fossero altri. Juanlu Sanchez del Siviglia e Arnau Martinez del Girona pare siano i diretti interessati; per il primo, il Napoli aveva già fatto un’offerta nelle scorse settimane, ma senza avvicinarsi alla cifra richiesta dal Siviglia (20 milioni).

Due obiettivi del Napoli per il vice Di Lorenzo a gennaio

La Gazzetta dello Sport scrive:

Intanto, come se il mercato non fosse mai finito, arrivano echi di nuove notizie: dalla Spagna insistono sulla fascia destra, stavolta tra i desideri di Manna ci sarebbe Arnau Martinez (24 anni) pure lui del Girona, dove ha giocato con Gutierrez. Ma il Napoli non ha dimenticato Juanlu Sanchez e si vedrà a gennaio o nella prossima estate se sarà possibile chiudere un affare annunciato.

Mundo Deportivo scrive:

Tutto lascia pensare che il giocatore di Montequinto sia più dentro che fuori dal Siviglia, e lo stesso Juanlu ha lasciato un messaggio più che eloquente sul suo profilo Instagram al termine della partita in cui i sivigliani hanno pareggiato 1-1 nell’ultima prova prima dell’esordio in campionato contro l’Athletic. “Ultima partita della pre–stagione conclusa. Da ora, testa alla prima di campionato. Forza @sevillafc @laliga”, ha scritto l’ex campione olimpico a Parigi 2024. Il fatto di taggare l’account della Liga sembra anche una dichiarazione d’intenti: si dimentica della Serie A.