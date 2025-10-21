Lukaku tifoso speciale questa sera per la sfida del Napoli contro il Psv (Corsport)

Big Rom è infortunato e si sta curando in Belgio, ma farà un salto al Pullman Eindhoven Cocagne, l'hotel che ospita il Napoli, per incoraggiare i suoi compagni

Il Napoli è in difficoltà questa sera per la sfida contro il Psv in Champions. Conte ha perso anche Hojlund e studia un nuovo assetto tattico per la squadra da schierare. Intanto si attende il ritorno di Lukaku che, secondo il Corriere dello Sport, sarà presente in Olanda per supportare i compagni

“È un centravanti vero, invece, Romelu Lukaku. Ed è anche un vero amico. Big Rom è infortunato e si sta curando in Belgio, fa la spola tra Bruxelles e Anversa, due ore e un’ora di auto, comunque un attimo da Eindhoven: occasione irrinunciabile per fare un salto al Pullman Eindhoven Cocagne, l’hotel che ospita il Napoli, i suoi compagni e la sua famiglia. Pressoché scontata la sua presenza al Philips Stadion. Un tifoso speciale. Ma anche un totem dello scudetto che presto tornerà in città per accelerare il rientro”.