Hojlund si impegnerà per tornare in campo contro l’Inter (Corsport)
Nessuna certezza sulla presenza dell'attaccante del Napoli per il big match di sabato contro la formazione di Chivu
Rasmus Hojlund non ci sarà questa sera a Eindhoven per la sfida di Champions del Napoli. Un’assenza importante per Conte che dovrà scendere in campo ancora una volta con Lucca centravanti.
L’attaccante danese, dopo aver saltato la gara di Torino per un affaticamento muscolare, ha alzato bandiera bianca anche ieri a Castel Volturno per la sfida contro il Psv. Secondo il Corriere dello Sport sarebbe a rischio anche la sua partecipazione alla sfida con l’Inter.
“Confermate le due indicazioni pre Champions: Rasmus non è partito per Eindhoven, salterà anche la partita di oggi per i postumi dell’affaticamento rimediato prima del Torino e s’impegnerà a recuperare in tempo per la sfida di sabato con l’Inter al Maradona”.