Lucca snobbato da Gattuso: ha chiamato Piccoli al posto di Zaccagni infortunato

Il centravanti della Fiorentina è sicuramente diverso per fisicità da quello del Napoli, ed è probabile che Gattuso abbia pensato di schierarlo insieme al suo compagno di squadra Kean.

Mattia Zaccagni ha rimediato un infortunio ieri in allenamento, dunque l’esterno della Lazio non potrà prendere parte ai due match della Nazionale italiana contro Estonia e Israele. Rino Gattuso, per sostituirlo, ha chiamato un centravanti, ma non Lorenzo Lucca del Napoli.

Il ct ha optato per Roberto Piccoli della Fiorentina, che ha segnato due gol in 6 presenze in questa stagione in tutte le competizioni.

E’ probabile che Gattuso abbia dato “priorità” al feeling dell’attaccante ex Cagliari con il suo compagno di squadra, Moise Kean, per schierarli magari insieme.

Dunque, salvo cambiamenti in corso d’opera, Lucca resterà a Napoli durante la sosta per lavorare in vista del match del 18 ottobre contro il Torino di campionato.

Lucca: «Non ero abituato ai carichi di lavoro di Conte»

Ha commentato in conferenza stampa la vittoria contro il Pisa:

«Da quando sono arrivato mi sono sentito subito a casa. Siamo un gruppo fantastico, cerchiamo di aiutarci tutti, un gruppo così non l’ho mai incontrato. Sono contento di far parte di questa squadra e di questa società, che fin dal primo momento mi hanno accolto benissimo».

Hai fatto un gol alla Lucca? «È un gol che spesso alleno, mi viene naturale, è tanto istinto. Ma sono contento di aver portato a casa i tre punti contro una squadra molto ostica, anche perché alla fine abbiamo rischiato».

A che punto di crescita senti di essere? «Penso di essere lo stesso di quando sono arrivato, sto migliorando settimana dopo settimana perché non ero abituato a questi carichi di lavoro del mister. I movimenti del mister li sto apprendendo, Conte è un allenatore top mondiale e voglio continuare così. Che mi metta nell’undici titolare o mi faccia entrare a partita in corso, devo dare sempre il 100%».