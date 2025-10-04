Lazio, il vice allenatore Ianni: «Sarri aveva un leggero mal di testa, il finale di partita ha influito»

Il vice allenatore della Lazio Marco Ianni ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo il pareggio 3-3 contro il Torino. I biancocelesti sono a 7 punti in campionato su 6 partite giocate.

Le dichiarazioni del vice di Sarri, Marco Ianni, dopo Lazio-Torino 3-3

«Il mister si scusa, non si sentiva bene, aveva un leggero mal di testa. Si scusa. Il finale di partita ha sicuramente influito. Un po’ tutta la partita è stata provante, il finale in particolar modo. Siamo stati bravi nel crederci fino alla fine, eravamo padroni della gara e potevamo fare di più per chiuderla. Ma il pareggio penso sia giusto».

Come si può venire fuori dalla situazione degli infortuni?

«Gli infortuni non devono essere un alibi ma abbiamo perso parecchi giocatori, Zaccagni anche ieri. Abbiamo fatto una partita seria e di carattere, è normale che è importante recuperare giocatori per avvicinarci alla nostra idea di calcio. Mantenendo questa cattiveria poi arriveremo ad esprimere un calcio migliore».

Una Lazio con un po’ di alti e bassi…

«Si può sempre migliorare ma non andrei a prendere in esame l’aspetto fisico. Nei momenti importanti dobbiamo cercare di aggredire la partita e gestirla meglio nella circolazione della palla. Parlerei più di una gestione di momenti all’interno della partita che di gestione fisica. Oggi era una partita particolare, con diversi assenti, e il Torino non era facile da battere».