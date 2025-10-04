Home » Non importare » Serie A

Simeone il nuovo bomber del Torino, due gol dei granata su tre in campionato sono suoi (Video)

Dopo aver segnato nel match contro la Roma, ora il Cholito è a due gol in campionato. Decisiva anche la percussione di Ngonge prima di arrivare alla rete.

As Roma 14/09/2025 - campionato di calcio serie A / Roma-Torino / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: esultanza gol Giovanni Simeone

Giovanni Simeone ha segnato il suo secondo gol in campionato con la sua nuova squadra, il Torino. L’ex Napoli ha segnato l’1-0 contro la Lazio, in trasferta.

Il Torino ha segnato tre reti in Serie A, due sono di Simeone

Dopo aver colpito nel match contro la Roma, il Cholito si è ripetuto anche contro l’altra squadra della capitale.

Il Torino ha finora segnato tre gol in Serie A, e due sono proprio del centravanti argentino ex Napoli.

L’azione è partita da un altro ex Napoli, Cyril Ngonge, con una percussione. Il belga ha poi passato palla a Vlasic, che con un cross sul secondo palo ha cercato Pedersen; il tiro dell’esterno è stato respinto da Provedel e, a tu per tu con la porta, Simeone l’ha messa dentro.

Attualmente, il risultato è sull’1-1 dopo il pareggio arrivato con Cancellieri.

