Simeone il nuovo bomber del Torino, due gol dei granata su tre in campionato sono suoi (Video)
Dopo aver segnato nel match contro la Roma, ora il Cholito è a due gol in campionato. Decisiva anche la percussione di Ngonge prima di arrivare alla rete.
Giovanni Simeone ha segnato il suo secondo gol in campionato con la sua nuova squadra, il Torino. L’ex Napoli ha segnato l’1-0 contro la Lazio, in trasferta.
Il Torino ha segnato tre reti in Serie A, due sono di Simeone
Dopo aver colpito nel match contro la Roma, il Cholito si è ripetuto anche contro l’altra squadra della capitale.
Il Torino ha finora segnato tre gol in Serie A, e due sono proprio del centravanti argentino ex Napoli.
🚨 Giovanni Simeone scores at 16th minute…
Serie A | 🇮🇹 Lazio 0-1 Torinopic.twitter.com/yZaTYLg65D
— Goals Xtra (@GoalsXtra) October 4, 2025
L’azione è partita da un altro ex Napoli, Cyril Ngonge, con una percussione. Il belga ha poi passato palla a Vlasic, che con un cross sul secondo palo ha cercato Pedersen; il tiro dell’esterno è stato respinto da Provedel e, a tu per tu con la porta, Simeone l’ha messa dentro.
Attualmente, il risultato è sull’1-1 dopo il pareggio arrivato con Cancellieri.