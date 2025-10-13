Lamine Yamal, l’Al-Hilal offre 400 milioni, il Barcellona nega: nessuna offerta e non è in vendita (Marca)

Lamine Yamal non è invendita, per nessuna cifra. Secondo quanto riportato lunedì dal sito web Fichajes.net , l’Al -Hilal ha presentato un’offerta senza precedenti di 400 milioni di euro, offrendo al giocatore un contratto di sette anni. Il club catalano ha respinto la proposta e, inoltre, l’ala non è in vendita. Questa cifra di 400 milioni di euro rappresenterebbe il trasferimento più costoso nella storia del calcio. Secondo quanto riportato da Marca, il club blaugrana nega categoricamente l’esistenza di qualsiasi proposta e ribadisce che il giovane talento non è in vendita.

Lamine Yamal patrimonio tecnico e commerciale

A soli 18 anni, Lamine Yamal si è imposto come una delle promesse più brillanti del calcio mondiale. La sua crescita costante, le prestazioni in Liga e in nazionale, e la maturità con cui affronta le grandi sfide hanno fatto di lui un patrimonio non solo sportivo, ma anche commerciale. Le vendite delle sue maglie, secondo alcuni dati interni, avrebbero già superato quelle di Leo Messi nei suoi anni migliori al Barça — un segnale del suo impatto globale e della potenza del suo nome nel nuovo ciclo blaugrana.

La posizione del club

Dal club catalano arriva una posizione netta: nessuna offerta è stata ricevuta e nessuna trattativa è in corso. Il Barça non prende in considerazione una cessione, nemmeno davanti a cifre importanti, perché Yamal è al centro del progetto tecnico e simbolico del futuro. Inoltre, il giocatore è legato alla società da un contratto a lungo termine, blindato da una clausola di rescissione altissima, segno della fiducia totale che la dirigenza — e il suo agente Jorge Mendes — ripongono nel percorso di crescita del ragazzo. Per Yamal, cresciuto nella Masia e ormai idolo del pubblico del Montjuïc, il futuro immediato è ancora scritto in azulgrana. Il Barça vuole costruire attorno a lui la nuova identità post-Messi, e il giocatore — secondo quanto filtra dal suo entourage — è felice di restare e di guidare questa rinascita.