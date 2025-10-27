John Elkann è intervenuto per esonerare Tudor, che ha pagato i troppi alibi creati (Gazzetta)

Igor Tudor è stato esonerato dalla Juventus, complici i risultati non soddisfacenti della squadra e gli alibi creati, che hanno fatto storcere il naso alla società. Una lunga notte di riflessione dopo la sconfitta contro la Lazio rimediata ieri per 1-0.

Il retroscena sull’esonero di Tudor

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport:

Una notte di riflessione. Poi, la svolta: l’avventura di Igor Tudor sulla panchina bianconera si chiude poche ore dopo la sconfitta dell’Olimpico. Il tecnico croato paga quella che si è trasformata in una confusione tattica e di ruoli sempre più evidente. Ma l’allenatore di Spalato ha visto precipitare la sua posizione anche per colpa di una lunga serie di riflessioni che hanno avuto, agli occhi della società, l’effetto delle ricerca continua di alibi. La mancanza di risultatati ha riportato l’orologio indietro ai tempi della gestione Maifredi. Verona come Como, come Madrid: arbitri nel mirino, calendari sotto accusa, troppe gare difficili una dopo l’altra. E una volta in campo, dito puntato su giocatori.

E, la squadra? A parole tutta dalla parte del tecnico, nei fatti non così. Sullo sfondo, l’etichetta da “traghettatore” sempre rifiutata, ma mai cancellata del tutto nella quotidianità di un lavoro che, adesso, gli ha presentato il conto. Il risveglio dalla notte romana ha messo d’accordo la dirigenza bianconera con l’entrata in scena di John Elkann: aspettare ancora avrebbe fatto correre alla Juve il rischio di allontanarsi dalla parte nobile della classifica senza cancellare il problema. Troppa confusione tattica significa zero identità: sei mesi dopo, il fantasma di Thiago Motta si è materializzato dalle parti della Continassa.