All’asta i ricordi di Maradona: la maglia della “battaglia del Bernabéu” tra i pezzi più ambiti

Il solo sentire il nome di Maradona, non può far altro che accendere le fantasie più sfrenate degli amanti del calcio. Controverso, geniale dentro e fuori dal campo, re Diego è ancora oggi una figura leggendaria, che trascende i confini della stessa Napoli. Non c’è da stupirsi, dunque, che i suoi cimeli personali siano trattati alla stregua di vere e proprie reliquie e che, di conseguenza, siano così desiderati.

I cimeli di Diego all’asta: fissata la data d’apertura

Nonostante siano passati quasi 5 anni dalla sua prematura dipartita, il Pibe continua a far parlare continuamente di sé. Infatti, a partire dal 28 ottobre, la casa d’aste Matchday Football Auctions, apriraà un evento speciale dedicato proprio a Maradona, mettendo in vendita ben 20 preziosissimi ricordi appartenuti al fuoriclasse argentino. L’asta si protrarrà per un mese, fino al 28 novembre.

Il pezzo più ambito

Tra i cimeli più desiderati, l’iconica maglia del Barcellona indossata nella finale di Copa del Rey del 1984 contro l’Athletic Bilbao, passata alla storia per la violentissima rissa scoppiata a fine partita e perciò ricordata come la “battaglia del Bernabeu”. Quel giorno segnò la fine del rapporto tra Maradona e il club catalano, e proprio quella divisa, danneggiata e con evidenti strappi, rappresenta oggi uno dei reperti più rari del calcio moderno.

Accanto a questo cimelio, il lotto comprende anche maglie del periodo all’Argentinos Juniors, Boca Juniors e Napoli, oltre ad accessori personali, targhe e oggetti usati in apparizioni pubbliche.

Secondo gli organizzatori, molti di questi pezzi erano stati conservati da ex dipendenti e collaboratori del club e sono rimasti lontani dai riflettori per decenni. Ora, saranno finalmente accessibili ai collezionisti di tutto il mondo.

Insomma, ancora oggi Maradona conserva il suo status di leggenda immortale. I fortunati che riusciranno ad accaparrarsi questi preziosi oggetti, conserveranno vere e proprie reliquie di uno dei più grandi calciatori mai esistiti. Ricordi, dunque, da mantenere con cura e rispetto assoluti.