La Champions League cambia gusto di birra, Dal 2027 addio Heineken arriva Budweiser
Addio alla birra olandese. Dal 2027 arriva il marchio Budweiser per i successivi sei anni a 200 milioni a stagione (Athletic)
Qualcuno - come appreso da Sky - ha suggerito allo stesso Spalletti di tatuarsi sulla pelle la J di Juventus
La società è stata paziente, ma non con i talenti della Next Gen: dove sarebbe ora la Juve con Huijsen e Soulé, venduti per comprare calciatori flop?
Il tecnico ha firmato autografi e fatto foto con i tifosi fuori al J Medical. Nelle prossime ore, l'annuncio ufficiale.
L'ex estremo difensore azzurro e campione del mondo nell'82 ha ricevuto il “Premio De Sanctis, sport rispetto e legalità”.
Ha due mesi di tempo per convincere il Milan a non cederlo a gennaio, dopo esattamente un anno da quando è arrivato per 28 milioni dal Feyenoord.
L'unica cosa che gli interessa sono i punti. Dopodiché, durante la partita cambia, sposta, aggiusta. E la sua tattica, per ora, sta funzionando: è primo insieme al Napoli.
Sarà valutato giorno dopo giorno; sicuro contro l'Eintracht in Champions ci sarà. Da valutare anche le condizioni di Lang. Rrahmani può giocare titolare.
Il giornale belga DH Les Sports analizza nel dettaglio il processo di guarigione del calciatore del Napoli che ieri si è operato ad Anversa al bicipite femorale
Per il Corsport. La sua espiazione deve essere totale. Deve viverla fino in fondo. Kenan Yildiz sarà il suo Francesco Totti di oggi e domani.
Potrebbe anche riflettere in armonia con tutti sull’opportunità di rinunciare alla Coppa. Un’ipotesi difficile ma non impossibile
Centrocampisti maturi e d’esperienza, che hanno avuto l’umiltà di mettersi a studiare ancora per crescere. Conte e la sua vita da centrocampista
In città tra oggi e domani. A meno di contrattempi, dovrebbe essere pronto per la Supercoppa in Arabia Saudita. Non ha ancora giocato una partita ufficiale