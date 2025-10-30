Home » Il Campo » Dichiarazioni

Koulibaly: «Volevo andare via per delle frasi di De Laurentiis su di me, Ancelotti mi fece cambiare idea»

Al podcast Zack en Roue Libre: «disse che si sarebbe dimesso, se fossi andato via dal Napoli. Mi accolse in francese: «Ah, mon ami Kalidou!»

Koulibaly Gruppo A

Db Udine 29/07/2022 - amichevole / Udinese-Chelsea / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Kalidou Koulibaly

Kalidou Koulibaly è tornato a parlare della sua esperienza al Napoli, rivelando un curioso aneddoto legato a Carlo Ancelotti. L’ex difensore azzurro, oggi in Arabia Saudita, si è raccontato nel podcast “Zack en Roue Libre”, svelando un retroscena clamoroso:

Le parole di Koulibaly

«Il Napoli aveva ricevuto un’offerta da 100 milioni dal Manchester United, ma la società decise di non accettarla. Poi arrivò Ancelotti e mi disse: «Sono venuto qui per vincere lo scudetto, e tu che intenzioni hai?». Gli risposi sinceramente che volevo andare via. Mi spiegò che conosceva bene la situazione, ma che non mi avrebbe lasciato partire: se lo avesse fatto, avrebbe presentato le dimissioni il giorno successivo».

Koulibaly ha poi aggiunto altri dettagli sull’incontro con l’allenatore italiano:

«Io, in realtà, pensavo che la mia esperienza a Napoli fosse arrivata al capolinea. Avevo dato tutto, erano già passati quattro anni, e quella sarebbe potuta essere l’occasione della mia vita. Quella sera mi chiamò in camera e mi disse di andare da lui. Quando arrivai, aprì la porta e, con un sorriso, mi accolse in francese: «Ah, mon ami Kalidou!». Eravamo entrambi in pigiama, e rimasi spiazzato: un allenatore del suo livello che mi riceveva così! Gli spiegai che non ero felice, che sentivo di non essere stato rispettato dal presidente per alcune parole che mi aveva rivolto».

Correlate