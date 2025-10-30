Koulibaly: «Volevo andare via per delle frasi di De Laurentiis su di me, Ancelotti mi fece cambiare idea»

Kalidou Koulibaly è tornato a parlare della sua esperienza al Napoli, rivelando un curioso aneddoto legato a Carlo Ancelotti. L’ex difensore azzurro, oggi in Arabia Saudita, si è raccontato nel podcast “Zack en Roue Libre”, svelando un retroscena clamoroso:

Le parole di Koulibaly

«Il Napoli aveva ricevuto un’offerta da 100 milioni dal Manchester United, ma la società decise di non accettarla. Poi arrivò Ancelotti e mi disse: «Sono venuto qui per vincere lo scudetto, e tu che intenzioni hai?». Gli risposi sinceramente che volevo andare via. Mi spiegò che conosceva bene la situazione, ma che non mi avrebbe lasciato partire: se lo avesse fatto, avrebbe presentato le dimissioni il giorno successivo».

Koulibaly ha poi aggiunto altri dettagli sull’incontro con l’allenatore italiano:

«Io, in realtà, pensavo che la mia esperienza a Napoli fosse arrivata al capolinea. Avevo dato tutto, erano già passati quattro anni, e quella sarebbe potuta essere l’occasione della mia vita. Quella sera mi chiamò in camera e mi disse di andare da lui. Quando arrivai, aprì la porta e, con un sorriso, mi accolse in francese: «Ah, mon ami Kalidou!». Eravamo entrambi in pigiama, e rimasi spiazzato: un allenatore del suo livello che mi riceveva così! Gli spiegai che non ero felice, che sentivo di non essere stato rispettato dal presidente per alcune parole che mi aveva rivolto».