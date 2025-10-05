Koulibaly in scadenza con l’Al-Hilal, diversi club italiani su di lui, ma il club saudita è pronto al rinnovo (Romano)

Kalidou Koulibaly si libera a parametro zero. L’ex difensore del Napoli che con la squadra partenopea ha conquistato una Supercoppa italiana (2014) e una Coppa Italia (2019-2020), dopo una parentesi al Chelsea durata appena una stagione, dal 2023 gioca ora per l’Al-Hilal, con cui ha vinto due Supercoppe saudite, un campionato saudita e una Coppa del Re dei Campioni , ma il suo percorso arabo è giunto alla fine. Il suo contratto infatti è in scadenza e all’età di 34 anni, è pronto a rimettersi in gioco. Ne ha parlato su YouTube il giornalista Fabrizio Romano, esperto di calciomercato.

«Koulibaly è in scadenza con l’Al-Hilal. Resta un difensore importantissimo e ora si parla di un suo possibile ritorno in Italia a parametro zero. Posso già dirvi che alcuni club italiani hanno già provato ad informarsi su Koulibaly in vista dell’estate 2026. Da ciò che mi risulta, i sondaggi delle squadre italiane hanno ricevuto lo stesso feedback: l’Al-Hilal vuole provare a rinnovare il contratto di Koulibaly, non alle stesse cifre attuali, ma certamente a cifre più importanti di quelle che le squadre italiane potrebbero proporgli».

Leggi anche: Koulibaly la quarta maggiore plusvalenza della storia del Napoli dietro Higuain, Cavani e Jorginho