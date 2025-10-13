Klopp ci ha visto lungo allontanandosi dai capi del calcio che ragionano “come un microonde” (Ziliani)

Paolo Ziliani, sull’edizione odierna de Il Fatto Quotidiano, commenta lo “scontro” verbale tra il calciatore francese del Milan Adrien Rabiot e l’ad della Serie A Luigi De Siervo sul match che si disputerà a Perth, in Australia. Si fa riferimento anche alla decisione di Jurgen Klopp di lasciare il ruolo da allenatore.

Il commento di Ziliani su Milan-Como in Australia e la riflessione di Klopp

Scrive Ziliani:

Giorni fa nell’orticello del pallone italico è successo che Rabiot del Milan si sia permesso di dire che la decisione di far giocare la partita Milan-Como in Australia era una decisione folle, cosa che ogni persona dotata di un minimo di buon senso pensa, venendo subito zittito dall’ad della Serie A De Siervo in una dichiarazione da vero padrone delle ferriere; il tutto dopo che il Ministro Abodi aveva espresso tutto il suo compiacimento sulla disputa della partita nella terra dei canguri. Quando giorni fa è successo questo fattarello di poco conto, mi è venuto in mente Klopp che ha deciso di punto in bianco di chiudere baracca e burattini come allenatore. La ragione che lo aveva spinto a mettere un punto alla sua vita professionale era molto chiara: l’imbecillità non più arginabile di chi dirige il mondo del calcio.

Quando due anni fa si cominciò a parlare del nuovo Mondiale per club in estate, Klopp disse che era una follia. Il giornalista di The Athletic che lo intervistava gli chiese: «Il presidente della Fifa Infantino sembra intenzionato a portare il Mondiale a 64 squadre. Se potesse parlargli, cosa gli direbbe?». Ha risposto Klopp: «Sarebbe come parlare al mio microonde».