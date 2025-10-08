Rabiot: «Giocare Milan-Como a Perth è completamente folle, poi si parla della salute dei calciatori»

A Le Figaro: «So che sono operazioni commerciali per garantire al campionato un certo livello di visibilità. Ma si parla molto di calendari e salute dei giocatori, e tutto questo sembra davvero assurdo»

In un’intervista concessa a “Le Figaro”, Adrien Rabiot si è soffermato sulla decisione di far disputare a Perth, in Australia, la sfida di Serie A tra il Milan e il Como. Il centrocampista rossonero non sembrerebbe affatto entusiasta – eufemismo – delle novità.

Milan-Como a Perth, il parere di Rabiot

«È completamente folle», ha detto Rabiot a Le Figaro. «So che sono operazioni commerciali per garantire al campionato un certo livello di visibilità, ma tutto questo è al di fuori del nostro controllo. È folle percorrere così tanti chilometri per giocare una partita tra due squadre italiane in Australia. Dobbiamo adattarci. Come sempre. Si parla molto di calendari e salute dei giocatori, e tutto questo sembra davvero assurdo», ha concluso.

The Athletic – che riporta le parole del francese – ricorda che la Uefa ha approvato “a malincuore” e “in via eccezionale” le richieste inoltrate da Serie A e Liga di organizzare partite all’estero, ribadendo al contempo la sua “chiara opposizione” in merito. E aggiunge che “la Lega calcio tedesca (Dfl) ha escluso lo spostamento all’estero di qualsiasi partita della Bundesliga, mentre la Premier League ha preso in considerazione l’idea di disputare un turno di partite noto come “39a giornata” fuori dal Regno Unito nel 2008, ma ha dovuto affrontare forti reazioni negative da parte dei tifosi e l’opposizione della Fifa”.

Ieri è arrivata la decisione della Uefa che ha dato il suo ok a disputare, in via del tutto eccezionale, Milan-Como a Perth in Australia. Al pari di Villarreal-Barcellona della Liga a Miami. Le polemiche non mancano. Ma quanto guadagneranno in maniera concreta i due club? Lo scrive Calcio e Finanza

Milan-Como a Perth, le cifre che incasseranno i due club

“La scelta di portare l’incontro oltre i confini nazionali è legata all’indisponibilità di San Siro in occasione del match tra Milan e Como per gli eventi legati alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Con questa mossa la Lega Serie A punta a promuovere il prodotto all’estero, utilizzando questo mezzo anche come potenziale spinta per la vendita dei diritti televisivi”.