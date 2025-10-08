Rabiot: «Giocare Milan-Como a Perth è completamente folle, poi si parla della salute dei calciatori»
A Le Figaro: «So che sono operazioni commerciali per garantire al campionato un certo livello di visibilità. Ma si parla molto di calendari e salute dei giocatori, e tutto questo sembra davvero assurdo»
Db Milano 14/09/2025 - campionato di calcio serie A / Milan-Bologna / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Adrien Rabiot
«È completamente folle», ha detto Rabiot a Le Figaro. «So che sono operazioni commerciali per garantire al campionato un certo livello di visibilità, ma tutto questo è al di fuori del nostro controllo. È folle percorrere così tanti chilometri per giocare una partita tra due squadre italiane in Australia. Dobbiamo adattarci. Come sempre. Si parla molto di calendari e salute dei giocatori, e tutto questo sembra davvero assurdo», ha concluso.
The Athletic – che riporta le parole del francese – ricorda che la Uefa ha approvato “a malincuore” e “in via eccezionale” le richieste inoltrate da Serie A e Liga di organizzare partite all’estero, ribadendo al contempo la sua “chiara opposizione” in merito. E aggiunge che “la Lega calcio tedesca (Dfl) ha escluso lo spostamento all’estero di qualsiasi partita della Bundesliga, mentre la Premier League ha preso in considerazione l’idea di disputare un turno di partite noto come “39a giornata” fuori dal Regno Unito nel 2008, ma ha dovuto affrontare forti reazioni negative da parte dei tifosi e l’opposizione della Fifa”.
Milan-Como a Perth, operazione da 12 milioni di euro: alla due società andranno tra gli 8 e i 9 milioni (Calcio e Finanza)
Milan-Como a Perth, le cifre che incasseranno i due club
“L’operazione avrà anche un valore economico, che si attesterà intorno ai 12 milioni di euro complessivi, la cifra investita dall’Australia per ospitare l’evento. Da questo totale andranno dedotti i costi per l’organizzazione del match, a carico della Lega Serie A (trasferte delle due squadre e costi legati alla produzione dell’evento, televisiva e non solo)”.
“Scorporando questi costi, rimarranno tra gli 8 e i 9 milioni di euro da distribuire alle due società coinvolte e agli altri club di Serie A. Il Milan incasserà la fetta maggiore (che sarà definita con precisione più avanti), essendo formalmente la squadra di casa, mentre il Como incasserà una quota più bassa per la partecipazione”.
“Infine, un gettone è previsto anche per le altre 18 società del massimo campionato italiano, per avere votato a favore della proposta e avere consentito così – se anche la Fifa darà il suo via libera – la disputa della partita all’estero”.
Il Milan incasserà la fetta maggiore, che sarà definita con precisione più avanti. Un gettone è previsto anche per le altre 18 società del massimo campionato italiano, per avere votato a favore della proposta