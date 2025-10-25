Di Lorenzo: «Chi è a Napoli da più tempo deve trascinare i nuovi, dobbiamo ritrovare spirito»

A Dazn: «Si difende tutti insieme, si attacca tutti insieme. Questa è stata la chiave dell'anno scorso. Stiamo tentando di cambiare qualcosa, ma mantenendo l'equilibrio»

Giovanni Di Lorenzo è intervenuto ai microfoni di Dazn e ha presentato la gara tra Napoli e Inter che si giocherà tra pochi minuti al Maradona. Per entrambe le squadre si tratta di una prova importante per mettere in luce le proprie forze e cercare di comprendere i punti deboli dell’altra, fermo restando che l’anno scorso entrambe le sfide (all’andata e al ritorno) sono terminate con due pareggi bloccati per 1-1.

Di Lorenzo: «Le grandi squadre sanno rialzarsi»

«Sicuramente stiamo cercando di fare qualcosa di diverso tatticamente, senza perdere equilibrio. Bisogna trovare la giusta chiave, le grandi squadre cadono ma sanno sempre come rialzarsi. Oggi vogliamo fare una grande partita pur sapendo che di fronte abbiamo l’Inter. Vogliamo confrontarci, giocare bene. Chi è a Napoli da più tempo deve trascinare gli altri, ma quello che dobbiamo ritrovare è lo spirito dell’anno scorso che ad Eindhoven di certo non abbiamo avuto. Serve la voglia di lottare tutti insieme, attaccare e difendere tutti insieme»

Napoli-Inter, le formazioni ufficiali

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno, Spinazzola; Gilmour, Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Neres. All. Conte

INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Lautaro.

All. Chivu

L’allenatore dell’Inter sceglie il suo undici tipo: torna Akanjii nel terzetto difensivo insieme ai mancini Acerbi e Bastoni. Dumfries e Dimarco alti sulle fasce. A mancare solo Thuram al centro dell’attacco accanto a Lautaro: è stato scelto Bonny al suo posto, con Pio Esposito che rimarrà in panchina almeno per quanto riguarda l’inizio della gara. Martinez invece sarà il titolare al posto di Sommer.

Per Conte scelte interessanti: ennesima partita di fila per Di Lorenzo e Spinazzola, Juan Jesus insieme a Buongiorno nonostante la prestazione horror in Olanda. In porta scelta obbligata. Politano torna dal 1′ in campionato e non c’è Lucca al centro dell’attacco: Neres partirà da prima punta. Questo per dare meno riferimenti possibili all’Inter e far sì di svuotare l’area per riempirla coi centrocampisti.