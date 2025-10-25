Ecco la classifica dei rigori a favore nelle ultime 5 stagioni: Napoli primo a quota 41, Inter a 39

Lucca, 35 milioni per il sostituto di Hojlund finché non tornerà Lukaku. Il Napoli non ha badato a spese per accontentare Conte

Pedullà: "A Udine era un titolare fisso, la squadra era ritagliata e impostata sulle sue caratteristiche, a Napoli è ormai la soluzione alternativa. Pensava di essere molto più presente nelle rotazioni di Conte"