Ecco la classifica dei rigori a favore nelle ultime 5 stagioni: Napoli primo a quota 41, Inter a 39
Secondo i dati di Transfermarkt, nelle ultime cinque stagioni Napoli e Inter guidano la classifica dei rigori assegnati in Serie A.
Classifica dei rigori delle ultime 5 stagioni: comandano Napoli e Inter
La classifica dei rigori a favore negli ultimi cinque anni vede il Napoli in vetta con 41 tiri dal dischetto, di cui 30 trasformati. Subito dietro Roma e Inter, entrambe con 39, confermando quanto possano incidere sui big match come quello in programma al Maradona tra le due squadre.
Fiorentina e Milan occupano posizioni intermedie rispettivamente a 34 e 31 , mentre la Juventus si trova solo al decimo posto con 23 rigori, quasi la metà di quelli ottenuti dal Napoli, probabilmente a causa di un approccio più difensivo in alcune stagioni recenti.
Quest’anno, dopo 7 giornate, sono ancora sette le squadre a non aver ottenuto alcun rigore, tra cui Inter, Roma, Fiorentina, Como, Lecce e Atalanta. Un dato che potrebbe cambiare già nel prossimo turno, rendendo ancora più interessante il confronto diretto tra Napoli e Inter.
Una classifica che potrebbe stupire, ma che riflette l’approccio offensivo degli azzurri adottato nelle ultime stagioni. Ovviamente, più tempo si passa nelle aree avversarie più probabilità di ottenere un rigore ci sono. L’ultimo penalty (poi trasformato da De Bruyne) ottenuto dagli azzurri risale al big match di San Siro contro il Milan. Vedremo se oggi questa classifica verrà smossa ancora o se rimarrà tale.