In tutti gli sport il finale di stagione è emozionante, nel tennis è una battaglia tra reduci (New York Times)

“Le stagioni sportive dovrebbero seguire un ritmo e uno schema. Come una teiera che bolle lentamente, dovrebbero riscaldarsi gradualmente nel corso di molti mesi, cavalcando una tensione crescente che raggiunge il suo culmine nelle ultime settimane, mentre giocatori o squadre si contendono l’ultimo gioiello”, scrive il New York Times, che poi si chiede: come mai il tennis funziona al contrario? Ovvero: “Invece di lotte serrate per la vetta della classifica, ci sono Daniil Medvedev e Learner Tien, impegnati in un’ipnotica, scintillante e angosciante terza puntata della rivalità più improbabile e avvincente del momento nello sport, allo Shanghai Masters”. “Gli ultimi due mesi di una stagione durata quasi 11 mesi si sono trasformati in una guerra di logoramento per i giocatori di alto e medio livello, qualcosa che cercano di sopportare come gli ultimi chilometri di un’ultramaratona”.

Insomma: invece del gran finale, il tennis ogni anno ripropone tornei di giocatori stracotti, senza grande appeal.

“Il regolamento Wta richiede alle giocatrici di un ranking adeguato di partecipare ad almeno 16 tornei a stagione: i 10 eventi Wta 1000 e sei dei tornei di livello 500. Gli uomini devono giocare otto dei nove Atp Masters 1000 e quattro tornei di livello 500. Negli ultimi anni, cinque degli Atp e Wta 1000, che in precedenza duravano una settimana, sono stati estesi a 12 giorni. I tour affermano che questo ha aumentato i premi in denaro per i giocatori e migliorato le infrastrutture. I giocatori concordano. Dicono anche che ha compromesso la fattibilità della stagione, trasformando le ultime settimane in un caos zoppicante e faticoso”.

Sotto resta la infinita diatriba sulla salute dei poveri giocatori stremati, che però poi invece di fermarsi – come ha giustamente detto Sinner – vanno a farsi pure le esibizioni per incassare. Per ora, una schiera di giocatrici sta concludendo la stagione in anticipo. Gli esempi sono tantissimi.

La verità è che si gioca a tennis ai massimi livelli per 11 mesi all’anno. “È una cosa positiva?”, continua il Nyt. “Forse, ma i giocatori hanno carriere brevi. Le loro priorità per sfruttare al meglio un decennio di prestazioni atletiche di prim’ordine sono ben diverse da quelle delle organizzazioni che cercano di costruire su un orizzonte ben più lungo”.

“Sia Alcaraz che Sinner hanno saltato il Canadian Open ad agosto, con grande costernazione degli organizzatori. In primavera e all’inizio dell’estate, Alcaraz aveva vinto il Masters di Monte Carlo, l’Open d’Italia, l’Open di Francia e il Queen’s. Ha raggiunto la finale all’Open di Barcellona e a Wimbledon. Dopo aver saltato il Canadian Open, ha vinto l’US Open, ha giocato la Laver Cup e ha vinto il Japan Open a Tokyo, nonostante una distorsione alla caviglia nella partita d’esordio. Poi si è ritirato dal Masters di Shanghai, una decisione che è diventata ancora più importante con il passare dei giorni di tennis soffocante”.

Ma “le scelte e le loro conseguenze sono diverse per i giocatori più forti rispetto a tutti gli altri. Djokovic, Sinner e Alcaraz, insieme a Taylor Fritz, Stefanos Tsitsipas e Alexander Zverev, giocheranno anche nel Six King Slam, un evento esibizione da 13,5 milioni di dollari, che si terrà a Riyadh alla fine di questo mese. La maggior parte dei giocatori non ha la possibilità di recuperare così facilmente le perdite economiche, e non esiste un equivalente, o anche solo lontanamente paragonabile, per le donne”.

“E così continuano a giocare, dimostrando che, sebbene il tennis stia forse arrancando nella sua fase finale, i tornei da qui alla fine della stagione rimangono preziosi per i tifosi e per chi vi partecipa. Per i giocatori, c’è l’opportunità di scrivere la storia. Valentin Vacherot, il monegasco numero 204 del mondo, è in semifinale allo Shanghai Masters, la sua prima apparizione in semifinale a livello Atp. E i giocatori di alto e basso livello che hanno visto le loro stagioni frammentate dagli infortuni sono entusiasti di poter giocare e allenarsi in qualsiasi forma si presentino”.