Suonano le cornamuse a Edinburgo. McTominay e Gilmour orgoglio scozzese (Scotsman)

Suonano le cornamuse a Edinburgo. Scozia orgogliosa: McTominay e Gilmour protagonisti nella rimonta del Napoli. Ne scrive Mark Atkinson di The Scotsman che nel suo editoriale fa il punto sugli scossesi che giocano in serie A non dimenticando che a breve saranno protagonisti in Nazionale per le qualificazioni mondiali

L’analisi di Scotsman

Il tricolore del Napoli brilla ancora, ma questa volta sono due bandiere scozzesi a sventolare sopra il Maradona. Scott McTominay e Billy Gilmour hanno avuto un ruolo decisivo nella vittoria in rimonta del Napoli contro il Genoa (2-1), riportando la squadra di Antonio Conte in vetta alla Serie A a pari punti con la Roma. Dopo il vantaggio dei liguri al 34’, firmato da Jeff Ekhator, la formazione partenopea ha mostrato il suo carattere nella ripresa: prima Frank Anguissa ha pareggiato, poi Rasmus Hojlund — in prestito dal Manchester United — ha siglato il gol della vittoria al 75’. Ma al di là dei marcatori, il cuore della rimonta è tutto scozzese.

McTominay, il leader silenzioso di Conte

Scott McTominay, ex Manchester United, è ormai un punto di riferimento assoluto del centrocampo azzurro. Da quando è sbarcato in Italia tredici mesi fa per 25 milioni di sterline, il classe ’96 è diventato il simbolo della solidità del Napoli. Contro il Genoa ha guidato la manovra con autorità, mantenendo i ritmi alti e coprendo ogni zona del campo con la solita generosità. Un’altra prestazione da leader prima di unirsi alla Scozia per le decisive sfide di qualificazione ai Mondiali contro Grecia e Bielorussia.

Gilmour, ingresso che cambia la partita

Ma la chiave della rimonta è arrivata poco prima dell’intervallo. L’infortunio di Stanislav Lobotka ha aperto la porta a Billy Gilmour, entrato al 44’ e subito decisivo. L’ex talento dei Rangers e del Chelsea ha dato ordine e dinamismo al centrocampo, trovando linee di passaggio e tempi di gioco che hanno ridato fiducia agli azzurri. Conte lo ha elogiato a fine gara per la maturità con cui ha saputo incidere: un segnale importante per un giocatore che sta crescendo di settimana in settimana nel campionato italiano.

Scozia in grande spolvero in Serie A con McTominay

La Scozia continua a lasciare il segno in Italia. Oltre ai due protagonisti del Napoli, Che Adams ha interrotto un lungo digiuno segnando nel 3-3 del Torino contro la Lazio, mentre Josh Doig è stato decisivo nella vittoria esterna del Sassuolo sul Verona (1-0). McTominay e Gilmour, intanto, si ritroveranno a Glasgow nei prossimi giorni per vestire il blu della nazionale. Entrambi arrivano in forma smagliante, reduci da una vittoria che conferma come il talento scozzese stia conquistando anche la Serie A.