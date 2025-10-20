In Ligue 1 hanno fatto 40 gol in un weekend, in Serie A finora solo 9 gol. Così stiamo messi

La Ligue 1 parte con ritmi folli, con quaranta gol segnati questo weekend. In Italia, invece, il gioco produce meno reti: in questo fine settimana le squadre hanno segnato solo 9 gol, e Cremonese-Udinese potrebbe aumentare leggermente questo totale.

In Ligue 1 si fanno molti più gol

Riporta L’Équipe:

“Quaranta gol sono stati segnati questo weekend nell’8ª giornata. È uno in più rispetto alla 3ª giornata, alla fine di agosto. Quaranta gol in una stessa giornata di campionato, prima d’ora, erano successi solo due volte in questo secolo: in occasione della 38ª giornata della stagione 2007-2008 (con 20 squadre) e della 31ª giornata della stagione 2023-2024 (con 18 squadre).

Questo weekend, molte partite sono state ricchissime di gol. Ci sono stati Psg-Strasburgo (3-3, 6 gol), Nizza-Lione (3-2, 5 gol), Marsiglia-Le Havre (6-2, 8 gol), Tolosa-Metz (4-0, 4 gol), Rennes-Auxerre (2-2, 4 gol) e ancora Lorient-Brest (3-3, 6 gol).

Il bilancio di questo weekend colloca l’8ª giornata di Ligue 1 2025-2026 sul podio delle giornate più prolifiche di un campionato francese a 18 squadre dal 1963-1964. Ci sono stati 45 gol nella 2ª giornata del 1964-1965, 42 gol nella 12ª giornata del 1963-1964 e quindi 40 in questo weekend, come già accaduto nella stagione 2023-2024 citata prima”.

I dati della Serie A

Sky Sport scrive:

“La Serie A si avvicina a un nuovo storico record: quella della giornata di campionato con meno gol segnati in totale (da quando il campionato è a 20 squadre). In attesa della partita che completerà il quadro di questa 7ª giornata, si contano appena 9 gol in nove partite. Ben 4 partite sono terminate 0-0.

Un primato che stasera diventerà ufficiale… a meno che in Cremonese-Udinese non vengano segnati almeno 5 gol (con 4 si eguaglierebbe il record).