Il Corsport ha dubbi sul gol di Simeone: Gilmour si allunga, non è detto che fosse una giocata

La chiave è il tocco di Gilmour: Marcenaro e Doveri (al Var) l'hanno interpretato come un tocco volontario, mentre il quotidiano abbozza l'ipotesi che possa essere considerata una deviazione (in quel caso è fuorigioco)

Diversamente da quanto espresso ieri sera a Dazn da Luca Marelli, esperto arbitrale per l’emittente, la moviola del Corriere dello Sport avanza dei dubbi sul fuorigioco di Simeone. Gilmour, con il suo tocco, ha favorito il suo gol. Il suo tocco è stato giudicato da Marcenaro una giocata e non una deviazione, avendogli tolto il pallone scientemente.

Il Corsport ha dubbi sul gol di Simeone e sull’interpretazione della giocata di Gilmour

Scrive così il quotidiano:

“Sulla rete del Torino, Simeone si trova inizialmente in una posizione di fuorigioco. Gilmour prova ad intercettare il pallone perso da Adams ma spalanca la porta all’ex Napoli, che subito dopo trova il gol dell’1-0: restano forti dubbi su quale sia stata l’interpretazione della giocata, se intenzionale o meno (lo scozzese va in allungamento), anche perché la distanza tra i due è ravvicinata.

Corretto annullare la rete del pareggio di Lang. Sul tiro di Politano la palla sbatte sul palo, carambola sulla schiena di Israel, l’ex Psv segna, ma al momento della conclusione del compagno era in posizione irregolare.

Nella ripresa Sam Beukema è rimasto a terra nell’area avversaria dopo un colpo subito dallo stesso Israel. Il portiere del Toro esce coi tempi giusti e colpisce prima il pallone col pugno, il contatto c’è, giusto non assegnare rigore. Var: Doveri 5,5 Non ci sono grossi episodi da rivedere al monitor, ma restano i dubbi sul gol decisivo di Simeone”

Marelli invece aveva detto:

La dinamica della rete di Simeone: «Retropassaggio di Gilmour, ma se il giocatore del Torino avesse calciato il pallone su Gilmour la rete sarebbe stata annullata per fuorigioco, ma non è questo il caso».