Il Milan di Allegri soffre le neopromosse, pareggia in casa 2-2 col Pisa di Gilardino: Napoli-Inter vale il primo posto

Sfiorato il clamoroso a San Siro: al 92esimo il Milan di Allegri stava perdendo in casa contro il Pisa 1-2, peraltro in rimonta. Poi, al 93esimo un tiro di Athekame ha riportato i rossoneri in parità. Evitata così la seconda sconfitta stagionale per i rossoneri che hanno perso in casa alla prima giornata contro la Cremonese.

Nel finale, il Milan ha persino sfiorato il successo con un’azione personale di Saelemakers che ha sfiorato la rete decisiva.

La sconfitta del Milan ha ripercussioni sulla classifica. I rossoneri salgono a 17 punti. Domani Napoli-Inter (a 15 insieme con la Roma. che gioca domenica a Sassuolo) potrebbe valere il primo posto in caso di successo di una delle due formazioni.

Il Milan era passato in vantaggio, subito, dopo 7 minuti, con Leao. Ma gli uomini di Allegri hanno preferito gestire anziché accelerare per cercare il secondo e il terzo gol. Nella ripresa, prima il rigore segnato da Cuadrado e poi Nzola ha portato in vantaggio i toscani al minuto 85. Poi, il forcing rossonero che ha prodotto il pareggio.