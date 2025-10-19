Napoli: Lucca 40 milioni, l’Inter ha preso Bonny a 23. Venti milioni per Milinkovic quando serviva un terzino destro (Libero)

Home » Approfondimenti » Media e social

Far giocare Juan Jesus quando Buongiorno è disponibile è un azzardo: il Torino, e l’ex Simeone, ringraziano. Lucca non è all'altezza

Db Torino 18/10/2025 - campionato di calcio serie A / Torino-Napoli / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Lorenzo Lucca

Napoli, Lucca 40 milioni, L’Inter ha preso a Bonny 23. Venti milioni per Milinkovic quando serviva un terzino destro (Libero)

Su Libero Claudio Savelli analizza criticamente il mercato del Napoli e lo fa dopo la sconfitta per 1-0 sul campo del Torino:

Il Napoli si è fatto un po’ fregare da questa smania di inserire rinforzi. Ha speso tanto e, in alcuni casi, troppo. I 20 milioni per Milinkovic-Savic si potevano investire altrove, soprattutto perché Caprile era stato ceduto per meno della metà. Erano più utili per un terzino destro, peraltro a lungo inseguito, ad esempio: Di Lorenzo le gioca tutte nonostante mostri sempre qualche lacuna, e non è lesa maestà farlo notare. Lang entra sempre e solo in situazioni disperate, ovvero le peggiori per guadagnare fiducia. Poi Conte ha qualche fissazione sugli uomini che lo hanno portato a vincere. Far giocare Juan Jesus quando Buongiorno è disponibile è un azzardo: il Torino, e l’ex Simeone, ringraziano. In panchina resta anche Marianucci che nell’Under 21 è un leader, non l’ultimo arrivato. E chissà dove sarebbe il Napoli se Lukaku si fosse fatto male a mercato chiuso: Lucca non è all’altezza della situazione. Non riesce a fare il lavoro che gli chiede Conte – tenere i palloni spalle alla porta, pulirli, essere preciso tecnicamente – e nemmeno quello che Hojlund offre in più, ovvero lo sgancio in profondità per allungare la squadra e offrire una linea di passaggio filtrante. Su questo attaccante sono stati investiti 35 milioni più 5 di bonus, totale 40. A quella cifra c’era qualcosa di meglio. Bonny all’Inter, per dire, è costato 23 più 3 di bonus. 

“Ma come si fa a vendere il Cholito Simeone per un negato come Lucca?” L’ira dei tifosi del Napoli

Il Torino batte il Napoli con il gol dell’ex il Cholito Simeone. Un gol amaro per il Napoli che ha ceduto l’attaccante ai granata proprio questa stagione. Proprio per questo motivo i tifosi, al termine del match sono insorti sui social chiedendosi perché cedere Simeone per prendere Lucca?
Charlotte HeywoodNon perdonerò MAI Conte per aver lasciato partire giocatori del calibro di Raspadori e Simeone, per farsi comprare gente come Lucca. E vediamo di non perdere altri giocatori a furia di “simpatie e antipatie”. Arbitraggio SCHIFOSO. #forzanapolisempre #torinonapoli
Eugenio Galeoneperché abbiamo mandato via un ragazzo come Simeone ?  #forzanapolisempre #Simeone
Phildance: #ForzaNapoliSempre uno schifo del genere non lo vedevo dai tempi di Garcia questo allenatore ha solo culo dopo aver rovinato Kvara sta rovinando De Bruyne dove mette mano fa casini vendere Simeone e la cacata gli è finita addosso Raspadori per un negato Lucca ma come si fa?
champagnegobbiche comunque tra Simeone e Lucca ci sono 3 categorie di differenza a favore del primo anche 4 probabilmente
