Hojlund: «A Napoli ho dovuto imparare un sacco di cose nuove. Io e Conte ci siamo incontrati nel momento giusto»

A Radio Crc: «E' ciò di cui ho bisogno in questo momento della carriera. Il paragone con Haaland è un grande complimento. A Napoli non ho ancora una casa»

L’attaccante del Napoli Rasmus Hojlund è intervenuto ai microfoni di Radio Crc al termine del match contro il Genoa, dove gli azzurri si sono imposti per 2-1. Il danese ha segnato uno dei due gol del Napoli, siglando la sua quarta rete con la nuova maglia, la seconda in Serie A.

L’intervista a Hojlund a Radio Crc

«Il gol? Ho tenuto bene la palla ed è stato molto importante trovare questa rete. È stato bello trovare il gol vittoria, il tifo qui è fantastico: è uno stadio storico e sono molto felice di essere qui.»

Su De Bruyne:

«È un giocatore fantastico, probabilmente uno dei migliori con cui giocare. Io devo solo correre negli spazi e so che lui metterà lì la palla. Paragonato ad Haaland? È un grande complimento, lui è uno dei migliori attaccanti al mondo in questo momento».

Il match col Genoa:

«Penso che il Genoa abbia fatto bene, sono stati coraggiosi, hanno giocato uomo su uomo: complimenti a loro. Ma noi abbiamo bisogno di vincere queste partite, quindi sono molto contento per i tre punti di oggi.»

Le prime settimane a Napoli:

«Sono molto felice di essere qui. Ho dovuto imparare un sacco di cose nuove arrivando in questa squadra, non ho ancora trovato casa, ma sono davvero contento in questo gruppo. Penso che mi stiano aiutando ogni giorno, calmandomi ed aiutandomi con le piccole cose. Conte è esattamente ciò di cui ho bisogno in questo momento nella mia carriera. Ci siamo incontrati nel momento giusto».