Home » Il Campo » Dichiarazioni

Hojlund: «Conte mi ha visto particolarmente stanco e mi ha detto mettici la testa»

A Danz: «Sto solo facendo solo il mio lavoro e lavorando giorno dopo giorno faccio il massimo per portare qualcosa alla squadra»

Hojlund

Dc Napoli 05/10/2025 - campionato di calcio serie A / Napoli-Genoa / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Rasmus Hojlund

L’attaccante del Napoli, Hojllund, autore anche oggi di un gol fondamentale per la vittoria contro il Genoa, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn

Le parole di Hojlund

Quante soddisfazioni quando sei cambiato?

«Credo di non essere cambiato tanto, ma sto facendo solo il mio lavoro e lavorando giorno dopo giorno faccio il massimo per portare qualcosa alla squadra»

Conte indicava la testa

«Mi ha visto particolarmente stanco e mi ha detto mettici la testa, aveva bisogno anche di questo per avere una rinfrescata e tornare a giocare»

Il calciatore ha parlato anche a Sky Sport

Una settimana speciale? «Ovviamente vincere due volte in una settimana al Maradona è molto importante, abbiamo pensato ad una partita per volta: oggi non è stata magari la migliore, ma portare a casa i tre punti era la cosa più importante»

Correlate