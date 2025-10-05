Hojlund: «Conte mi ha visto particolarmente stanco e mi ha detto mettici la testa»

A Danz: «Sto solo facendo solo il mio lavoro e lavorando giorno dopo giorno faccio il massimo per portare qualcosa alla squadra»

L’attaccante del Napoli, Hojllund, autore anche oggi di un gol fondamentale per la vittoria contro il Genoa, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn

Le parole di Hojlund

Quante soddisfazioni quando sei cambiato?

«Credo di non essere cambiato tanto, ma sto facendo solo il mio lavoro e lavorando giorno dopo giorno faccio il massimo per portare qualcosa alla squadra»

Conte indicava la testa

«Mi ha visto particolarmente stanco e mi ha detto mettici la testa, aveva bisogno anche di questo per avere una rinfrescata e tornare a giocare»

Il calciatore ha parlato anche a Sky Sport

Una settimana speciale? «Ovviamente vincere due volte in una settimana al Maradona è molto importante, abbiamo pensato ad una partita per volta: oggi non è stata magari la migliore, ma portare a casa i tre punti era la cosa più importante»