Gasperini: «I tre rigori sbagliati? Una situazione quasi unica e casuale»

La Roma, nella seconda giornata di Europa League, ha perso per 1 a 0 contro il Lille allo stadio Olimpico. Quello che ha però colpito maggiormente non è stato tanto il risultato, ma quanto accaduto all’81esimo. La Roma, infatti, è riuscita a fallire tre rigori nella stessa azione. In soli 6 minuti, la squadra ha calciato tre rigori — due di Dovbyk e uno di Soulé — e il portiere turco del Lille, Ozer (turco), ha parato tutti e tre i tentativi. Un episodio quasi al limite dell’incredibile.

Al termine della partita, l’allenatore Gian Piero Gasperini ne ha parlato ai microfoni di Sky.

Sui tre rigori sbagliati? «Una situazione quasi unica e casuale. Però è successo e indubbiamente ha compromesso il risultato. La squadra, sul piano dello spirito, ha dato tanto. Quando perdi vedi tutto troppo negativo, ma per me usciamo con qualche valore in più»

Il commento sulla prestazione: «Siamo andati in svantaggio molto presto e abbiamo messo loro nella condizione migliore di giocare in contropiede. Alla fine, però, la Roma al di là di qualche errore sul piano tecnico ha fatto una partita con grande voglia e grande ritmo, cercando il risultato fino alla fine. Purtroppo non siamo stati forti nello sfruttare le opportunità. Credo però che da questa partita usciamo con qualche valore in più».

Per Gasperini bisogna fare di più

«Loro sono una squadra rapida, veloce e con valori tecnici. Non era facile recuperare palla, ma lo spirito della squadra è stato molto alto, anche l’intensità. Poi ci sono gli errori tecnici che fanno la differenza. Dobbiamo sbagliare meno, ma io devo guardare anche quello che ha fatto di buono la squadra».

Sulle condizioni di Dybala in vista della Fiorentina: «Non lo so, vedremo domani. Non si è ancora allenato con la squadra».