Frabotta: «CR7 strappò l’erba dal campo e la masticò per far capire a Sarri che non aveva bisogno di indicazioni»

«Mi è rimasto impresso quando, durante un’esercitazione tattica, Sarri stava mostrando al portoghese i movimenti che avrebbe dovuto fare nei calci piazzati. Lui era contrariato».

cristiano Ronaldo

Mg Gelsenkirchen (Germania) 26/06/2024 - Euro 2024 / Georgia-Portogallo / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Cristiano Ronaldo

