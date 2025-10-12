Anche Ronaldo vittima nella giornata dei rigori sbagliati, se ne fa parare uno contro l’Irlanda (Video)

Il portoghese ha tirato centrale, ma il portiere Kelleher è riuscito a deviare il pallone con la gamba. Si aggiunge ai penalty sbagliati da Haaland, Retegui e Ferran Torres.

Dopo Erling Haaland, Mateo Retegui e Ferran Torres, anche Cristiano Ronaldo ha sbagliato un rigore nella giornata di ieri, durante il match tra Portogallo e Irlanda valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Ci ha pensato poi Ruben Neves a regalare per 1-0 la vittoria ai portoghesi.

Il rigore sbagliato da Ronaldo

Marca scrive sul penalty di Ronaldo:

Kelleher, portiere della Nazionale irlandese, ha parato il calcio di rigore a Ronaldo. Il portoghese ha tirato centralmente, ma il portiere rivale è riuscito a deviare il tiro con la gamba. Un errore in una notte di qualificazione ai Mondiali che si è rivelata complicata per i tiri dagli undici metri: Haaland ha sbagliato due rigori consecutivi, Retegui e Ferran Torres non sono riusciti a segnare rispettivamente per Italia e Spagna.

Ne parla il Telegraph.

“Secondo la società di informazione finanziaria, Ronaldo ha guadagnato oltre 550 milioni di dollari di stipendio solo tra il 2002 e il 2023. A questo si aggiungono un contratto decennale con Nike del valore di quasi 18 milioni di dollari all’anno e altre sponsorizzazioni con marchi come Armani e Castrol, che hanno aggiunto oltre 175 milioni di dollari al suo patrimonio. Il trasferimento all’Al-Nassr nel 2023 ha fruttato a Ronaldo circa 200 milioni di dollari all’anno in stipendio esentasse e bonus, oltre a benefit come un bonus alla firma di 30 milioni di dollari e una quota del 15% nel club della Saudi Pro League”.

“A titolo di confronto, Bloomberg segnala che Messi nel corso della sua carriera ha accumulato 600 milioni lordi di stipendio, inclusi i 20 milioni di dollari che gli garantisce l’Inter Miami dal 2023. Lo stipendio garantito di Messi ammonta a circa un decimo del reddito di Ronaldo nello stesso periodo (…) Entrambi i giocatori hanno beneficiato di una significativa inflazione salariale, di gran lunga superiore ai guadagni totali di giocatori come David Beckham, che secondo Bloomberg aveva guadagnato circa 100 milioni di dollari prima di ritirarsi nel 2013”, si legge.