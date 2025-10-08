Home » Il Campo » Dichiarazioni

Ferrara: «Hojlund farà meno gol di De Bruyne. Il Napoli arriverà ai quarti di Champions»

In un quiz su Dazn: «McTominay non ci riuscirà a fare meglio della scorsa stagione».

Db Torino 19/09/2021 - campionato di calcio serie A / Juventus-Milan / foto Daniele Buffa/ Image Sport nella foto: Ciro Ferrara

Ciro Ferrara ex calciatore di Napoli e Juventus ha risposto ad alcune domande sul Napoli nel corso di un quiz su Dazn:

Hojlund farà più o meno di 15 gol in stagione? «Meno».

De Bruyne farà più o meno di 10 assist? «Farà 10 assist».

Il Napoli dove arriverà in Champions League? «Ai quarti di finale».

McTominay farà meglio o peggio della scorsa stagione? «Fare meglio è durissima, non ci riuscirà».

