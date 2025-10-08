Ferrara: «Hojlund farà meno gol di De Bruyne. Il Napoli arriverà ai quarti di Champions»

Gattuso: «Spinazzola ha accettato la chiamata con entusiasmo, lo apprezzo molto. Kean deve fare di più»

«Lo devo ringraziare: l'ho chiamato dopo l'infortunio di Politano e mi ha dato grande disponibilità. Non è facile essere così a 32 anni. Lui è stato sfortunato in carriera perché gli è mancata continuità a causa degli infortuni»