Ferrara: «Hojlund farà meno gol di De Bruyne. Il Napoli arriverà ai quarti di Champions»
In un quiz su Dazn: «McTominay non ci riuscirà a fare meglio della scorsa stagione».
Hojlund farà più o meno di 15 gol in stagione? «Meno».
De Bruyne farà più o meno di 10 assist? «Farà 10 assist».
Il Napoli dove arriverà in Champions League? «Ai quarti di finale».
McTominay farà meglio o peggio della scorsa stagione? «Fare meglio è durissima, non ci riuscirà».