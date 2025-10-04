Ferrara: «L’Inter è fortissima, ma in alcune cose tattiche il Napoli è superiore come espressione di gioco»
Nel pre partita di Inter-Cremonese a Dazn Hernanes e Ferrara discutono se giochi meglio l'Inter o il Napoli
Inter-Cremonese procede a passi veloci verso un tripudio dei nerazzurri che stanno dominando come previsto. Poco prima del fischio d’inizio del match, negli studi di Dazn c’è stato un interessante botta e risposta tra Hernanes e Ciro Ferrara sulla squadra che, secondo loro, esprime il miglior calcio in Italia.
Hernanes ha esposto con convinzione la sua idea secondo cui l’Inter è la migliore al momento:
«L’Inter gioca il calcio migliore d’Italia senza dubbio. Chi fa le combinazioni e i fraseggi che fa l’Inter, come quelli del quasi gol di Frattesi con il Cagliari e quelli del gol di Esposito?».
Ferrara ha ribattuto: «Gioca meglio il Napoli. Le cose che fa l’Inter a sinistra, il Napoli le fa uguali a destra con Di Lorenzo e Politano. L’Inter è fortissima, ma in alcune cose tattiche il Napoli è superiore come espressione di gioco».