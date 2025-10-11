Estonia-Italia, è 2 a 0 al termine del primo tempo. A segno Kean e Retegui

Kean segna e poi si fa male. Sostituito da Pio Esposito. Sull'1-0 Retegui sbaglia un rigore.

Parte bene l’Italia di Gennaro Gattuso, già in vantaggio contro una non irresistibile Estonia. L’aggressivo 4-4-2 per cui ha optato il tecnico calabrese sta dando i suoi frutti.

Estonia-Italia, azzurri già in vantaggio

Sempre lui, sempre il solito Kean: assist di Dimarco e tiro potente sul secondo palo. Così gli azzurri son già in vantaggio in una partita che poteva diventare complessa. Stesso Kean che, a causa di una botta, ha suscitato forte preoccupazione per le sue condizioni. L’attaccante viola è subito rientrato in campo. Ma poi non ce l’ha fatta, al suo posto Pio Esposito.

Al minuto 29′, il portiere estone ha parato un rigore a Mateo Retegui. Lo stesso bomber si è rifatto al minuto 36′ insaccando un prezioso assist di Orsolini. 2 a 0 per gli Azzurri.

La prima frazione di gioco termina dopo 4′ minuti di recupero con il punteggio di 2 a 0 per gli azzurri, autori di un ottima prova. A segno i due bomber: Kean e Retegui (che ha anche sbagliato un rigore). Lo stesso Moise, ha poi dovuto fare spazio a Pio Esposito a causa di un infortunio.